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Аэропорт Иркутска вновь пообещали вынести за пределы города

Аэропорт Иркутска вновь пообещали вынести за пределы города
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В обсуждение включился секретарь Совета Безопасности РФ

Необходимость выноса аэропорта Иркутска за пределы города вновь обсуждают власти. Вопрос 19 августа рассмотрели губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

- Обсудили самые актуальные вопросы транспортной безопасности в нашей области. В первую очередь – это вынос аэропорта за пределы города. Этой проблеме не один десяток лет. До конца года намерены определиться с местом размещения нового аэродрома, - сообщил Игорь Кобзев на своей странице в Instagram.

Проект строительства нового аэропорта планируется подготовить и утвердить до 2025 года.

Вопрос строительства аэропорта Иркутска на новом месте поднимают уже не первый год. Ещё в 2015-м году сообщалось о шести вариантах строительства. Однако площадки так и не были согласованы. Одно время даже обсуждался вариант реконструкции действующего аэропорта с разворотом взлётной полосы на 33 градуса. Впрочем, и этот проект также признали нежизнеспособным.
аэропорт

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