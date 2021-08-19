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Прокуратура заинтересовалась травостоем в Улан-Удэ

Прокуратура заинтересовалась травостоем в Улан-Удэ
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования

Прокуратура Бурятии организовала проверку по сообщениям о невыполнении работ по скашиванию травостоя.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка своевременности осуществления муниципального контроля за исполнением требований жилищно-коммунального и санитарного законодательства, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом город зарос травой. В этом году с 1 июля впервые полномочия по кошению травостоя в местах общего пользования переданы администрациям районов. Сделано это в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств при благоустройстве территорий, объясняли ранее в мэрии. Из-за обильных осадков в текущем сезоне выросло много травы, в том числе аллергенные растения такие, как полынь и другие.

Накануне на совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в ходе планёрного совещания в администрации города поручил рассмотреть вопрос о выделении дополнительного финансирования на кошение трава. По предварительным расчётам на кошение травостоя требуется дополнительно два миллиона рублей
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