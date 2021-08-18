В Улан-Удэ на кошение травостоя выделят дополнительное финансирование

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Из-за погодных условий объёмы по кошению превысили выделенные лимиты средств



Сегодня, 18 августа, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в ходе планерного совещания в администрации города поручил рассмотреть вопрос о выделении дополнительного финансирования на кошение травостоя на территории столицы Бурятии. Районным администрациям и комитету городского хозяйства поручено провести анализ, выполнить все необходимые расчёты по бесперебойному кошению травы и определить потребность. Дело в том, что из-за погодных условий объёмы по кошению превысили выделенные лимиты средств на этот сезон.



По предварительным расчётам на кошение травостоя требуется дополнительно два миллиона рублей. Об этом заявил заммэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев. На сегодня подготовлена соответствующая заявка, которая будет направлена в комитет по финансам для исполнения. Кроме того, работы по кошению в настоящий момент усилены, выделены дополнительные ресурсы.



Также сегодня руководители районных администраций отчитались о проделанных и планируемых работах. В Октябрьском районе кошение травостоя на магистральных улицах требовалось на площади 150 тысяч кв. м, для этого было заключено два контракта с подрядчиками, один из которых уже выполнен. Завтра планируется заключение третьего контракта на сумму более 837 тысяч рублей на кошение ещё 100 тысяч кв. м. Кроме того, комбинатом по благоустройству в этом сезоне скошено 83 тысяч кв. м, и Горлесхозом – 20,5 тысяч кв. м. Управляющие компании выкосили 67 процентов территорий.



- До 25 августа в план кошения включены улицы Павлова, Бабушкина, Зои Космодемьянской, Терешковой, Геологическая, Боевая, Дальневосточная, Трубачеева, Ключевская, Больничная, Пирогова. Общая площадь составляет более 37 тысяч кв. м. Сам выезжаю, смотрю. Территория огромная и там, где трава никогда не росла, она выросла. И на сегодня 150 тысяч кв. м это только магистральные улицы, – отметил руководитель администрации Октябрьского района Андрей Муравьёв.



В Советском районе скошено 170 тысяч кв. м травы. Работы проведены по улице Набережная в районе Клеверной развязки, улицам Борсоева, Воронежская, Ербанова, Керамическая, Радикальцева, Воровского, Сухэ Батора, Свободы, Фрунзе, Профсоюзная и на других участках района. На следующей неделе планируется покос на улицах Куйбышева, Кирова, Коммунистическая, Профсоюзная, Ранжурова, Каландаришвили, проспекте Победы, микрорайонах Левый берег и Аэропорт.



В Железнодорожном районе в настоящий момент идут торги на определение нового подрядчика – план по кошению составит 65 тысяч кв. м. Два контракта уже отыграно – подрядчики выкосили 79,8 тысяч кв. м. По плану до 1 сентября будут выкошены прилегающие территории образовательных учреждений и ресурсоснабжающих организаций.



- Сейчас идёт работа по приёмке и устранению выявленных замечаний – косари дополнительно выкосили ещё 5 тысяч кв. м по улицам Коллективная, Чертенкова, проспекту 50-летия Октября и Ботаническая. Также на территории района Горлесхоз косит газоны, комбинат по благоустройству – траву в скверах, по проспекту Автомобилистов и по улице Октябрьская – общая площадь составляет 25 тысяч кв. м. Дирекция по паркам закреплена за парковыми зонами. Управляющие организации выкосили 241 тысяч кв. м во дворах, – доложил руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов.



Во всех трёх районах продолжается работа по привлечению к работе управляющих компаний. Собственникам и юридическим лицам отправлены письма о необходимости проведения мероприятий по кошению травы. К нарушителям будут применяться меры административного воздействия. В связи с этим Игорь Шутенков поручил руководителям районных администраций проанализировать работу управления административного контроля, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



