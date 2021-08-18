В Бурятии появился главный архитектор



Должность, которую он сейчас занял, новая. Ранее в мистрое ликвидировали должность заместителя министра строительства Бурятии – председателя комитета по развитию строительного комплекса. Взамен появилась должность замминистра – председателя комитета по архитектуре и территориальному планированию, главного архитектора республики.





Справка:



Александр Маренич родился 7 февраля 1978 года в посёлке Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области. Окончил Иркутский государственный университет в 2001 году по специальности «архитектура».



С июля 2001 по январь 2003 года трудился архитектором ООО «Архстройсервис», ООО «Архстройсервис – Индустрия» (Иркутск). Затем до апреля 2006 года занимал должность главного специалиста – архитектора комитета администрации Магистральный Казачинско-Ленского района.



С апреля 2006 по декабрь 2011 – архитектор отдела ОАО «Бурятгражданпроект» (Улан-Удэ). Затем работал в должности главного архитектора проектов улан-удэнского ООО «Антарктида».



В апреле 2013 года возглавил управление (позднее комитет) архитектуры и градостроительства администрации Улан-Удэ. Покинул пост в 2018 году.



С 16 августа 2021 года - главный архитектор Бурятии.