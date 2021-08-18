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В Бурятии появился главный архитектор

В Бурятии появился главный архитектор
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава Бурятии подписал документ о назначении главного архитектора

Александр Маренич официально назначен главным архитектором республики. Соответствующее постановление 16 августа подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Назначить Маренича Александра Владимировича на должность заместителя министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии – председателя комитета по архитектуре и территориальному планированию, главного архитектора республики с испытательным сроком шесть месяцев и заключить с ним служебный контракт», - говорится в документе.

Постановление вступило в силу со дня его подписания.

Как сообщал «Байкал-Daily», результаты конкурса на главного архитектора Бурятии стали известны ещё в начале лета.

Ранее Александр Маренич трудился в администрации Улан-Удэ, где с 2013 по 2018 годы был председателем комитета по архитектуре и градостроительной политике.

Должность, которую он сейчас занял, новая. Ранее в мистрое ликвидировали должность заместителя министра строительства Бурятии – председателя комитета по развитию строительного комплекса. Взамен появилась должность замминистра – председателя комитета по архитектуре и территориальному планированию, главного архитектора республики.

Справка:

Александр Маренич родился 7 февраля 1978 года в посёлке Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области. Окончил Иркутский государственный университет в 2001 году по специальности «архитектура».

С июля 2001 по январь 2003 года трудился архитектором ООО «Архстройсервис», ООО «Архстройсервис – Индустрия» (Иркутск). Затем до апреля 2006 года занимал должность главного специалиста – архитектора комитета администрации Магистральный Казачинско-Ленского района.

С апреля 2006 по декабрь 2011 – архитектор отдела ОАО «Бурятгражданпроект» (Улан-Удэ). Затем работал в должности главного архитектора проектов улан-удэнского ООО «Антарктида».

В апреле 2013 года возглавил управление (позднее комитет) архитектуры и градостроительства администрации Улан-Удэ. Покинул пост в 2018 году.

С 16 августа 2021 года - главный архитектор Бурятии.
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