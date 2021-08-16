Зампред правительства Бурятии поручил заменить плитку в новой школе

Требование переложить плитку, которое было дано ещё две недели назад, проигнорировали
Заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников выехал с контрольной проверкой в строящуюся школу №40 на проспекте 50-лет Октября в Улан-Удэ.
До этого зампред был там всего пару недель назад, но те замечания, которые были выявлены, до сих пор не устранены. При этом школа должна открыть свои двери уже 1 сентября, сообщает пресс-служба зампреда правительства по развитию инфраструктуры.
Новое здание школы №40 строится благодаря национальному проекту «Образование», федеральному проекту «Современная школа». Её строительство началось в конце 2019 года. Старое здание было признано аварийным и снесено.
На сегодняшний день строительные работы полностью завершены, готовность составляет 99%. Подрядная организация приступила к устранению замечаний контролирующих органов. Так, специалисты Гостройжилнадзора выявили 15 замечаний, в том числе по установке уличного оборудования: качелей, лавочек. По словам специалистов комитета по строительству администрации Улан-Удэ, всё уличное оборудование монтировали поставщики. Есть гарантийные обязательства, поэтому в самое ближайшее время они приступят к устранению.
Во время прошлого визита Евгений Луковников выразил претензии к качеству укладки напольного покрытия в фойе школы и дал поручение переложить плитку. Однако до сих пор этого сделано не было.
- В центре города строим школу, она должна быть показательной. Посмотрите наверх, такой красивый купол сделан по проекту, и что внизу? Разбирайте всю плитку и кладите заново, - поручил Евгений Луковников.
Он также обратил внимание на плохое качество уборки помещения:
- Здесь должна работать нормальная служба сервиса, которая профессионально сделает уборку. Посмотрите, уборщица помыла полы, а цемент остался на плитке.
Все замечания должны быть устранены до 20 августа. На этот день Евгений Валентинович назначил контрольную проверку.
Стоимость нового здания составляет около 600 млн. рублей. Школа состоит из трёх этажей площадью около 7 тысяч кв.м.. Она рассчитана на 450 мест, количество кабинетов – 23. На территории образовательного учреждения выделены площадка для подвижных игр, отдыха, учебно-опытная площадка (сад, питомник овощных и декоративных культур), футбольное поле, две гимнастические площадки, беговые дорожки и прыжковая яма.
Фоторепортаж о том, как строилось новое здание школы №40 и как оно выглядит сейчас – по ссылке.
Зампред правительства Бурятии поручил заменить плитку в новой школе
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Требование переложить плитку, которое было дано ещё две недели назад, проигнорировали
На приём надо записаться
Камчатский министр «прославился» после слов о «жопе» в Петровск-Забайкальском
Проверяющие совершили обход по территории колонии
Участок на байкальском острове Ярки и вовсе оказался в частных руках
Власть, 15.08.2021
Алексей Цыденов снимал красоты природы на телефон
Причинами дефицита кадров названы высокие цены на высшее образование и малое количество бюджетных мест
Ранее появилась информация о загрязнении воды лакокрасочной продукцией
Специалисты обсудят проблемные вопросы кадров, хозяйства и ТОСов
Жаргал Цыбиков сидит в СИЗО с начала года
Власть, 12.08.2021
Им стал генерал-майор юстиции Анатолий Ситников
Власть, 12.08.2021
Нарушение вскрыла антимонопольная служба
Владимир Машанов до этого работал в мэрии Новосибирска
Администрация района пыталась оспорить решение райсуда
Алдар Доржиев уверен, что туризм необходимо развивать наравне с социальной жизнью местных жителей