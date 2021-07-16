Глава МВД России прибыл в Иркутск







По словам Колокольцева, в целом оперативная обстановка на территории Иркутской области остаётся стабильной.



Справка:



Владимир Колокольцев родился 11 мая 1961 года в городе Нижний Ломов Пензенской области. После школы работал в объединении «Сельхозтехника» и на заводе «Власть труда».



В 1979 году был призван в армию, служил в пограничных войсках на границе СССР и Афганистана. Закончил службу в Вооружённых силах СССР старшиной пограничной заставы.



На службе в правоохранительных органах с 1982 года. Начинал службу в отделе милиции по охране дипломатических представительств Москвы.



В 1984 году был назначен на должность командира взвода отдельного батальона ППСМ УВД Гагаринского райисполкома Москвы.



В 1985-1989 гг. получил высшее юридическое образование в Высшем политическом училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР по специальности «Правоведение».



После учёбы вернулся на службу в ОВД на должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД Кунцевского райисполкома Москвы. После этого был назначен заместителем начальника 20-го отделения милиции Москвы, затем начальником 8-го отделения милиции Москвы.



В 1992 году перешёл в управление уголовного розыска на должность старшего оперуполномоченного 2-го отдела УУР ГУВД Москвы. В начале 1993 года назначается начальником 108-го отделения милиции Москвы. Через два года утверждён в должности начальника отдела уголовного розыска 2-го РУВД Центрального административного округа Москвы.



В 1997 году переходит на службу в МВД России на должность начальника 4-го регионального отдела РУОП по Москве при Главном управлении по организованной преступности МВД России. Спустя два года назначен на должность начальника регионального оперативно-розыскного бюро по Юго-Восточному административному округу Москвы Центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью при Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД России.



С 2001 года - начальник 3-го отдела оперативно-розыскного бюро Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу. Впоследствии назначается заместителем начальника оперативно-розыскного бюро ГУ МВД России по Центральному федеральному округу.



С января 2007 года - начальник управления внутренних дел по Орловской области.



С апреля 2009 года первый заместитель начальника Департамента уголовного розыска МВД России.



В сентябре 2009 года возглавил Главное управление МВД России по Москве.



В мае 2012 года был назначен министром внутренних дел Российской Федерации.





Сегодня министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев прибыл в Иркутск. Об этом сообщается на сайте МВД России.Глава МВД провёл совещание с руководством Главного управления МВД России по Иркутской области. На совещании были рассмотрены актуальные вопросы служебной деятельности.Министр потребовал обеспечить общественный порядок и безопасность граждан в период подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы восьмого созыва.Во время поездки Владимир Колокольцев провёл рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. В ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением правопорядка в период предстоящей избирательной кампании.- В преддверии единого дня голосования, как правило, возрастает публичная активность. И здесь крайне важно, чтобы все мероприятия проводились в соответствии с действующим законодательством, – подчеркнул глава МВД России.