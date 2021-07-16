 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 июля

15 июля

Популярное

Глава МВД России прибыл в Иркутск

Глава МВД России прибыл в Иркутск
Власть,  Фото:МВД России
В том числе обсуждалась подготовка к выборам в Госдуму

Сегодня министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев прибыл в Иркутск. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Глава МВД провёл совещание с руководством Главного управления МВД России по Иркутской области. На совещании были рассмотрены актуальные вопросы служебной деятельности.

Министр потребовал обеспечить общественный порядок и безопасность граждан в период подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы восьмого созыва.


Во время поездки Владимир Колокольцев провёл рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. В ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением правопорядка в период предстоящей избирательной кампании.

- В преддверии единого дня голосования, как правило, возрастает публичная активность. И здесь крайне важно, чтобы все мероприятия проводились в соответствии с действующим законодательством, – подчеркнул глава МВД России.

По словам Колокольцева, в целом оперативная обстановка на территории Иркутской области остаётся стабильной.

Справка:

Владимир Колокольцев родился 11 мая 1961 года в городе Нижний Ломов Пензенской области. После школы работал в объединении «Сельхозтехника» и на заводе «Власть труда».

В 1979 году был призван в армию, служил в пограничных войсках на границе СССР и Афганистана. Закончил службу в Вооружённых силах СССР старшиной пограничной заставы.

На службе в правоохранительных органах с 1982 года. Начинал службу в отделе милиции по охране дипломатических представительств Москвы.

В 1984 году был назначен на должность командира взвода отдельного батальона ППСМ УВД Гагаринского райисполкома Москвы.

В 1985-1989 гг. получил высшее юридическое образование в Высшем политическом училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР по специальности «Правоведение».

После учёбы вернулся на службу в ОВД на должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД Кунцевского райисполкома Москвы. После этого был назначен заместителем начальника 20-го отделения милиции Москвы, затем начальником 8-го отделения милиции Москвы.

В 1992 году перешёл в управление уголовного розыска на должность старшего оперуполномоченного 2-го отдела УУР ГУВД Москвы. В начале 1993 года назначается начальником 108-го отделения милиции Москвы. Через два года утверждён в должности начальника отдела уголовного розыска 2-го РУВД Центрального административного округа Москвы.

В 1997 году переходит на службу в МВД России на должность начальника 4-го регионального отдела РУОП по Москве при Главном управлении по организованной преступности МВД России. Спустя два года назначен на должность начальника регионального оперативно-розыскного бюро по Юго-Восточному административному округу Москвы Центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью при Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД России.

С 2001 года - начальник 3-го отдела оперативно-розыскного бюро Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу. Впоследствии назначается заместителем начальника оперативно-розыскного бюро ГУ МВД России по Центральному федеральному округу.

С января 2007 года - начальник управления внутренних дел по Орловской области.

С апреля 2009 года первый заместитель начальника Департамента уголовного розыска МВД России.

В сентябре 2009 года возглавил Главное управление МВД России по Москве.

В мае 2012 года был назначен министром внутренних дел Российской Федерации.

МВД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава МВД России прибыл в Иркутск
Глава МВД России прибыл в Иркутск
Власть, 16.07.2021
В том числе обсуждалась подготовка к выборам в Госдуму
В районе Бурятии напутали даты окончания ремонта дорожных работ
В районе Бурятии напутали даты окончания ремонта дорожных работ
Власть, 16.07.2021
В конкурсной документации и заключенном контракте были разные даты 
Ушёл из жизни экс-глава Октябрьского района Улан-Удэ
Ушёл из жизни экс-глава Октябрьского района Улан-Удэ
Власть, 14.07.2021
Николай Михалёв был председателем районного Совета народных депутатов и исполнительного комитета Октябрьского района
Бурятский омбудсмен стала автоволонтёром
Бурятский омбудсмен стала автоволонтёром
Власть, 14.07.2021
Принять участие в волонтёрстве Юлия Жамбалова решила в свой законный отпуск
Главный санврач Бурятии озвучил результаты локдауна
Главный санврач Бурятии озвучил результаты локдауна
Власть, 13.07.2021
Роспотребнадзор призвал жителей ни в коем случае не расслабляться
Сергей Зверев сделал ставку не только на Бурятию
Сергей Зверев сделал ставку не только на Бурятию
Власть, 13.07.2021
Выборы в Госдуму от Бурятии станут для звёздного стилиста не единственными
Глава Бурятии выехал в Хоринский район
Глава Бурятии выехал в Хоринский район
Власть, 13.07.2021
В том числе Алексей Цыденов заедет к местному фельдшеру

Жителю Бурятии дали участок больше положенного
Жителю Бурятии дали участок больше положенного
Власть, 13.07.2021
Нарушение выявила прокуратура 
Новый министр лесного комплекса Иркутской области прибыл из Москвы
Новый министр лесного комплекса Иркутской области прибыл из Москвы
Власть, 12.07.2021
Предыдущее место нового главы минлеса – минприроды России
Иркутянка взыскала с фонда капремонта ущерб за затопленную квартиру
Иркутянка взыскала с фонда капремонта ущерб за затопленную квартиру
Власть, 12.07.2021
В результате затопления была испорчена электропроводка, техника пришла в негодность
Счётная палата уличила минприроды Бурятии в формальном подходе
Счётная палата уличила минприроды Бурятии в формальном подходе
Власть, 12.07.2021
Аудиторы выявили, что исполнение некоторых индикаторов обеспечивалось «на бумаге»
Главный санврач Бурятии оценил влияние локдауна на COVID-19
Главный санврач Бурятии оценил влияние локдауна на COVID-19
Власть, 09.07.2021
Сергей Ханхареев заявил, что локдаун позволил сбить темпы прироста заболеваемости
Глава Бурятии о ситуации с COVID-19: «Стало полегче, но не легко»
Глава Бурятии о ситуации с COVID-19: «Стало полегче, но не легко»
Власть, 09.07.2021
После введения локдауна заболеваемость коронавирусом слегка снизилась
Экс-глава района стала советником Алексея Цыденова
Экс-глава района стала советником Алексея Цыденова
Власть, 08.07.2021
Глава Бурятии прокомментировал смену власти в Тарбагатайском районе
Алексей Цыденов призвал продлить изучение бурятского языка до 11-го класса
Алексей Цыденов призвал продлить изучение бурятского языка до 11-го класса
Власть, 08.07.2021
Алексей Цыденов предложил увеличить число уроков бурятского языка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^