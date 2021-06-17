 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 июня

16 июня

Популярное

В Бурятии более 200 беременных женщин болеют COVID-19

В Бурятии более 200 беременных женщин болеют COVID-19
Общество,  Фото:pixabay.com
У многих беременных поражены лёгкие

В Бурятии болеют коронавирусом более 200 беременных женщин. Об этом сообщила главный врач городского перинатального центра Александра Дамбаева.

Видеообращение главврача появилось в аккаунте минздрава республики в Instagram.

- На сегодня болеют этой инфекцией более 200 беременных женщин. С 2020 года на базе городского перинатального центра открыт ковидный стационар для оказания помощи для беременных, рожениц, родильниц и женщин с острой гинекологической патологией. Особенностью третьей волны является то, что очень часто поражаются беременные женщины, течение болезни тяжёлое, в основном поражаются лёгкие, и у 70% тех пациентов, которые находятся у нас, выставлен диагноз пневмония, - рассказала Александра Дамбаева.

Она обратилась ко всем жителям республики – особенно к тем семьям, где находятся беременные, и кто планирует беременность с просьбой соблюдать масочный режим, соблюдать режим изоляции, не посещать, вообще исключить места массового скопления людей.

- И всем родственникам, окружающим вакцинироваться, потому что только вакцинация может защитить вас и ваших родственников. Противопоказаниями для вакцинации являются беременность и кормление грудью, и поэтому беременные и кормящие мамы – это особая, очень ранимая группа для заболевания коронавирусом. Будьте бдительны, берегите себя и всех своих близких, - заключила главный врач городского перинатального центра.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне рассказали о ситуации с COVID-19 в ковидном госпитале городского перинатального центра. По вчерашним данным, из 59 пациенток в их ковидном стационаре 44 лежали с пневмонией. 

- С начала третьей волны в ковидном госпитале городского перинатального центра принято 35 родов, родилось 35 малышей. Состояние деток стабильное. Беременные, роженицы, родильницы и новорождённые – это особая категория пациентов, которым противопоказаны прививки от COVID-19. В связи с чем они более беззащитны перед лицом коварной инфекции, - отмечали врачи.

Между тем, общее число случаев COVID-2019 в Бурятии приблизилось вплотную к 50 тысячам. За последние сутки ковид выявили сразу у 223 человек
беременные коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии резко выросла заболеваемость ковидом среди молодёжи
В Бурятии резко выросла заболеваемость ковидом среди молодёжи
Общество, 17.06.2021
Главный санврач Бурятии призвал молодёжь не уповать на авось
В Бурятии более 200 беременных женщин болеют COVID-19
В Бурятии более 200 беременных женщин болеют COVID-19
Общество, 17.06.2021
У многих беременных поражены лёгкие
В Бурятии наглый водитель изменил цифру в госномере
В Бурятии наглый водитель изменил цифру в госномере
Общество, 17.06.2021
Владелец автомобиля изменил цифру «4» на цифру «1»
Юные футболисты Бурятии вышли в финал первенства России
Юные футболисты Бурятии вышли в финал первенства России
Общество, 17.06.2021
На зональном первенстве команда заняла второе место
В Улан-Удэ проходят концерты под окнами больниц
В Улан-Удэ проходят концерты под окнами больниц
Общество, 17.06.2021
Один из концертов прошёл на территории инфекционной больницы
Улан-удэнцам впервые покажут новейший пистолет Ярыгина «Грач»
Улан-удэнцам впервые покажут новейший пистолет Ярыгина «Грач»
Общество, 17.06.2021
Военно-технический форум «Армия-2021» обещает много интересного
Байкал вошёл в топ-10 водоёмов для рыбалки
Байкал вошёл в топ-10 водоёмов для рыбалки
Общество, 17.06.2021
Рейтинг возглавила река Волга
42% жителей Дальнего Востока планируют работать на пенсии
42% жителей Дальнего Востока планируют работать на пенсии
Общество, 17.06.2021
Больше половины жителей Дальнего Востока не откладывают деньги на жизнь после выхода на пенсию
Пожарные Бурятии соревновались с дальневосточными командами
Пожарные Бурятии соревновались с дальневосточными командами
Общество, 17.06.2021
Команде Бурятии немного не хватило до призовой тройки
В Бурятии возможны грозы
В Бурятии возможны грозы
Общество, 17.06.2021
Временами ожидается порывистый ветер
Иркутянина оштрафовали за повреждение газопровода
Иркутянина оштрафовали за повреждение газопровода
Общество, 16.06.2021
Мужчина приступил к работам, не убедившись в отключении дома от газоснабжения
На площади Революции в Улан-Удэ отремонтировали коммунальные сети
На площади Революции в Улан-Удэ отремонтировали коммунальные сети
Общество, 16.06.2021
Впервые на площади будет устроена масштабная система водополива
В Чите появятся 15 новых современных троллейбусов
В Чите появятся 15 новых современных троллейбусов
Общество, 16.06.2021
Покупка троллейбусов софинансируется из бюджета края
В Улан-Удэ прошло празднование явления иконы Божией Матери
В Улан-Удэ прошло празднование явления иконы Божией Матери
Общество, 16.06.2021
Святой образ прославился многочисленными чудесами и знамениями милости Божией к людям, отмечают в епархии
В Забайкалье ввели дистанционную регистрацию безработных
В Забайкалье ввели дистанционную регистрацию безработных
Общество, 16.06.2021
Информацию по начислению пособия по безработице можно просмотреть в личном кабинете специального портала

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^