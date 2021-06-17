В Бурятии более 200 беременных женщин болеют COVID-19

У многих беременных поражены лёгкие
В Бурятии болеют коронавирусом более 200 беременных женщин. Об этом сообщила главный врач городского перинатального центра Александра Дамбаева.
Видеообращение главврача появилось в аккаунте минздрава республики в Instagram.
- На сегодня болеют этой инфекцией более 200 беременных женщин. С 2020 года на базе городского перинатального центра открыт ковидный стационар для оказания помощи для беременных, рожениц, родильниц и женщин с острой гинекологической патологией. Особенностью третьей волны является то, что очень часто поражаются беременные женщины, течение болезни тяжёлое, в основном поражаются лёгкие, и у 70% тех пациентов, которые находятся у нас, выставлен диагноз пневмония, - рассказала Александра Дамбаева.
Она обратилась ко всем жителям республики – особенно к тем семьям, где находятся беременные, и кто планирует беременность с просьбой соблюдать масочный режим, соблюдать режим изоляции, не посещать, вообще исключить места массового скопления людей.
- И всем родственникам, окружающим вакцинироваться, потому что только вакцинация может защитить вас и ваших родственников. Противопоказаниями для вакцинации являются беременность и кормление грудью, и поэтому беременные и кормящие мамы – это особая, очень ранимая группа для заболевания коронавирусом. Будьте бдительны, берегите себя и всех своих близких, - заключила главный врач городского перинатального центра.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне рассказали о ситуации с COVID-19 в ковидном госпитале городского перинатального центра. По вчерашним данным, из 59 пациенток в их ковидном стационаре 44 лежали с пневмонией.
- С начала третьей волны в ковидном госпитале городского перинатального центра принято 35 родов, родилось 35 малышей. Состояние деток стабильное. Беременные, роженицы, родильницы и новорождённые – это особая категория пациентов, которым противопоказаны прививки от COVID-19. В связи с чем они более беззащитны перед лицом коварной инфекции, - отмечали врачи.
Между тем, общее число случаев COVID-2019 в Бурятии приблизилось вплотную к 50 тысячам. За последние сутки ковид выявили сразу у 223 человек.
В Бурятии более 200 беременных женщин болеют COVID-19
Общество, Фото:
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