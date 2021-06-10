Распоряжение подписал губернатор
В Иркутской области руководителей исполнительных органов госвласти и государственных учреждений обязали давать сотрудников выходной для вакцинации от COVID-19. При этом заработная плата будет сохранена. При необходимости предоставят ещё один оплачиваемый день. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
- Уровень распространения заболевания коронавирусной инфекцией растет, поэтому призываю в очередной раз жителей региона поставить прививку. На сегодняшний день это самый эффективный способ защитить себя и своих близких. Сегодня я подписал распоряжение, по которому руководители исполнительных органов госвласти и государственных учреждений Иркутской области должны освобождать работников от службы на один рабочий день в день проведения вакцинации, а при необходимости и на следующий день с сохранением заработка. Это же рекомендовано мэрам территорий и руководителям муниципальных учреждений. Надеюсь, что руководители коммерческих организаций также разрешат своим сотрудникам взять выходной в день вакцинации, - сказал Игорь Кобзев.
Сегодня, 10 июня, в Иркутскую область поступило 18600 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Кроме того, партию в 4800 доз отгрузили накануне. Все препараты распределяются по пунктам вакцинации. Таким образом, всего Иркутская область получила более 330 тысяч доз вакцины.
Напомним, в регионе действуют 89 пунктов в 54 медицинских организациях, которые обеспечены необходимым количеством холодильного и морозильного оборудования, работают 21 мобильный пункт.
По состоянию на 9 июня, первым компонентом вакцинированы 290 976 человек, в том числе лица старше 60 лет – 110966 человек. Полный курс вакцинации получили 225 018 человек, в том числе лица старше 60 лет – 89834 человека.
По информации правительства Иркутской области
В Иркутской области чиновникам дадут выходной для вакцинации от COVID-19
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