В Бурятии выбрали главного архитектора

Главным архитектором Бурятии станет тот, кто прежде отвечал за архитектуру в Улан-Удэ
Стали известны результаты конкурса на должность замминистра строительства республики – председателя комитета по архитектуре и территориальному планированию, главного архитектора Бурятии.
Правительственная конкурсная комиссия 28 мая признала победителем Александра Маренича, бывшего председателя комитета по архитектуре и градостроительной политике Улан-Удэ.
Его основной соперник Александр Батуев по итогам конкурса будет включен в кадровый резерв для замещения высшей группы должностей государственной гражданской службы Бурятии.
Судя по всему, Александр Маренич сейчас будет проходить процедуру согласования.
В конце 2020 года появилась информация о намерении ликвидировать должность заместителя министра строительства Бурятии – председателя комитета по развитию строительного комплекса. Тогда эту должность ещё занимал Сергей Рыбальченко, обвиняемый в превышении должностных полномочий в связи с непригодными для жизни домами для сирот.
Тогда и стало известно, что взамен ликвидируемой должности будет введена другая. Она будет называться «заместитель министра строительства – главный архитектор Бурятии».
Это уже не первая попытка ввести в Бурятии должность главного архитектора. Ещё в 2017 году была введена следующая должность «начальник отдела по развитию строительного комплекса, архитектуры, градостроительного и территориального планирования минстроя Бурятии, главный архитектор Бурятии». Пост тогда занял Михаил Мясищев. Три года назад и вовсе планировалось, что главного архитектора подчинят напрямую главе Бурятии. Но затем планы, как видим, изменились.
Справка:
Александр Маренич родился 7 февраля 1978 года в посёлке Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области. Окончил Иркутский государственный университет в 2001 году по специальности «архитектура».
С июля 2001 по январь 2003 года трудился архитектором ООО «Архстройсервис», ООО «Архстройсервис – Индустрия» (Иркутск). Затем до апреля 2006 года занимал должность главного специалиста – архитектора комитета администрации Магистральный Казачинско-Ленского района.
С апреля 2006 по декабрь 2011 – архитектор отдела ОАО «Бурятгражданпроект» (Улан-Удэ). Затем работал в должности главного архитектора проектов улан-удэнского ООО «Антарктида».
В апреле 2013 года возглавил управление (позднее комитет) архитектуры и градостроительства администрации Улан-Удэ. Покинул пост в 2018 году.
В Бурятии выбрали главного архитектора
Власть, Фото:
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