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В Улан-Удэ оказалось непросто убрать собак подальше от людей

В Улан-Удэ оказалось непросто убрать собак подальше от людей
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Ради переноса приюта «Надежда» хотят менять закон Бурятии

В Улан-Удэ вопрос переноса приюта «Надежда» из микрорайона Забайкальский в нежилую зону оказался весьма непростым.

Любой из вариантов размещения приюта для собак требует внесения изменений в правила землепользования и застройки Улан-Удэ, сообщили в администрации города.

Всё потому, что такой вид использования земель, как охрана окружающей среды и защита животных не предусмотрен ни одним градостроительным регламентом.

Кроме того, участок для приюта должен быть предоставлен по итогам торгов.

В связи с этим городской комитет по управлению имуществом и землепользованию направил письмо в минимущества с предложением внести изменения в закон Бурятии «О земле». Предлагается прописать, чтобы участки, предоставляемые в целях охраны окружающей среды и защиты животных, можно было передавать в пользование арендаторам без проведения торгов.

– Нам важно сейчас подготовить всю юридическую основу для предоставления участка под приют. Одно из основных требований – он должен находиться вне жилой зоны. Мы будем предлагать арендатору все возможные варианты, – сказала председатель комитета по имуществу и землепользованию администрации Улан-Удэ Дарима Дондукова.

Как сообщал «Байкал-Daily», перенести приют для бездомных собак «Надежда» из Забайкальского власти пообещали в начале января. Произошло это после двух страшных нападений, когда собаки сильно искусали 20-летнюю девушку и 11-летнего мальчика. В те дни выяснилось, что собаки из приюта «Надежда» имели доступ на улицу из-за плохого ограждения. После нападений на людей представители комитета городского хозяйства отремонтировали заборы.

Приют «Надежда» был построен в Забайкальском 13 лет назад, ещё при мэр Айдаеве, который дал добро на выделение земли. Тогда здесь был пустырь, ни одного жилого дома поблизости. Частный сектор разросся лишь в последние годы, и приют стал мешать местным жителям. При этом, рассказывали в «Надежде», многие жители же Забайкальского постоянно подкидывали к их воротам щенков.

Вообще, за черту города решено постепенно убрать все приюты, которые волонтёры построили для собак.
собаки бездомные животные
 
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