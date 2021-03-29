В Иркутске задержали экс-начальника отдела мэрии

Незаконно была построена целая новостройка



В Иркутске продолжается расследование уголовного дела по строительству многоквартирного дома на улице Пискунова, 40. Дом незаконно разрешили строить, несмотря на запрет суда.



Сегодня, 29 марта, был задержан бывший начальник юридического отдела земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом и потребительскому рынку администрации Иркутска. На него возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершённое с причинением тяжких последствий», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



- Будучи должностным лицом администрации Иркутска, он был осведомлён о том, что строительство дома застройщиком ООО «МетРоссо» без получения разрешительной документации являются незаконными. Подозреваемый предоставил возможность для собственника объекта свободно им распоряжаться, не организовав и не предприняв мер по признанию права собственности на объект у ООО «МетРоссо» отсутствующим, - поясняют в следственном управлении.



Более того, с застройщиком было подписано мировое соглашение, где стороны отказались от исковых требований об обязании снести самовольную постройку.



В результате застройщик продал все квартиры в новостройке, несмотря на то, что дом не введён в эксплуатацию в необходимом порядке. После этого суд обязал ничего не подозревающих владельцев квартир сносить незаконно построенный дом.



Сегодня в администрации Иркутска и по месту жительства фигуранта уголовного дела прошли обыски. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.



Ранее также было возбуждено уголовное дело на бывшего начальника отдела – старшего судебного пристава Октябрьского отдела судебных приставов Иркутска. Она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.



Следователи установили, что пристав взяла взятку двумя квартирами в этом доме. За это она «закрыла глаза» на исполнительные производства, что позволило завершить незаконное строительство дома.







