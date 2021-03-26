В Иркутской области депутата подозревают в превышении полномочий

Уголовное дело возбуждено на директора школы, которая также является депутатом



На депутата Думы Широковского муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», сообщает пресс-служба областного СУ СК России.



Депутат является директором Широковской средней школы. По версии следствия, она подписала фиктивные акты приёмки выполненных работ, достоверно зная, что капитальный ремонт спортивного зала школы полностью не сделан. На основании этого документы фирме выплатили деньги. Ущерб управлению образования администрации Нижнеудинского района составил около160 тысяч рублей.



В настоящее время следователи СК и полицейские проводят необходимые следственные действия.

