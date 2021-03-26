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В Бурятии государству вернули землю на берегу Байкала

В Бурятии государству вернули землю на берегу Байкала
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Прибрежный участок на Байкале несколько лет назад незаконно ушёл в частные руки

На севере Бурятии вернули в государственную собственность 4 га прибрежной защитной полосы Байкала.

В 2004 году земельный участок площадью 4 га в местности реки Сеногда, непосредственно примыкающий к акватории озера Байкал, выбыл из государственной собственности. Земля перешла в частное владение индивидуального предпринимателя.

- Данная ситуация сложилась ввиду допущенных нарушений со стороны администрации Северо-Байкальского района по распоряжению федеральными землями в отсутствие полномочий, - сообщили в Байкальской природоохранной прокуратуре.

Спорный земельный участок относится к государственному лесному фонду, находится на незатронутой природной территории, на нём сохранено естественное биоразнообразие.

- Несмотря на то, что с момента оформления права собственности участок так и не был освоен предпринимателем, статус собственника позволяет ему распоряжаться имуществом по своему усмотрению, что угрожает экологическому порядку. При этом данный участок не может находится в иной собственности, нежели государственной, так как представляет собой особую природную ценность, - поясняют в Байкальской природоохранной прокуратуре.

Прокурор обратился в суд с иском о признании права собственности на землю отсутствующим и снятии участка с государственного кадастрового учета.

Северобайкальский городской суд требования прокурора удовлетворены. В настоящее время идёт срок на апелляционное обжалование судебного акта.
Байкал природохранная прокуратура
 
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