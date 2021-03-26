В Бурятии государству вернули землю на берегу Байкала

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

Прибрежный участок на Байкале несколько лет назад незаконно ушёл в частные руки



На севере Бурятии вернули в государственную собственность 4 га прибрежной защитной полосы Байкала.



В 2004 году земельный участок площадью 4 га в местности реки Сеногда, непосредственно примыкающий к акватории озера Байкал, выбыл из государственной собственности. Земля перешла в частное владение индивидуального предпринимателя.



- Данная ситуация сложилась ввиду допущенных нарушений со стороны администрации Северо-Байкальского района по распоряжению федеральными землями в отсутствие полномочий, - сообщили в Байкальской природоохранной прокуратуре.



Спорный земельный участок относится к государственному лесному фонду, находится на незатронутой природной территории, на нём сохранено естественное биоразнообразие.



- Несмотря на то, что с момента оформления права собственности участок так и не был освоен предпринимателем, статус собственника позволяет ему распоряжаться имуществом по своему усмотрению, что угрожает экологическому порядку. При этом данный участок не может находится в иной собственности, нежели государственной, так как представляет собой особую природную ценность, - поясняют в Байкальской природоохранной прокуратуре.



Прокурор обратился в суд с иском о признании права собственности на землю отсутствующим и снятии участка с государственного кадастрового учета.



Северобайкальский городской суд требования прокурора удовлетворены. В настоящее время идёт срок на апелляционное обжалование судебного акта.

