 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 марта

24 марта

Популярное

Бизнесмены попили чай с губернатором Забайкалья

Бизнесмены попили чай с губернатором Забайкалья
Власть,  Фото:pixabay.com
Александр Осипов устроил неформальный завтрак

Жизнь предпринимателей Забайкальского края очень изменила пандемия и режим ограничений. Как бизнесмены пережили все трудности, что помогло избежать закрытия своего дела и какие надежды есть на будущие годы - предприниматели региона поговорили об этом с главой края Александром Осиповым на неформальном завтраке, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Губернатор призвал гостей пообщаться неофициально и откровенно. Он отметил, что период пандемии «не стал разрушительным для экономики Забайкалья, как это случилось в ряде других регионов». Были введены субсидии, компенсации, налоговые каникулы, приостановка проверок контрольно-надзорных органов. Однако предприниматели и сейчас остро нуждаются в господдержке.

- За время ограничений в Чите было закрыто пять ресторанов, десять шеф-поваров покинули город. Но, тем не менее, сфера общественного питания уже вернулась в привычный рабочий ритм. В будущее смотрим смело, потому что есть опытные сотрудники, готовые передавать знания. Проблема в том, что нам нужно качественно учить молодых ребят,- поделился президент забайкальской ассоциации рестораторов и отельеров Дмитрий Финогеев.

Его поддержал и предприниматель, председатель Забайкальского отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Леонид Кузьмицкий.

- В вузах Забайкалья сократили перечень специальностей, связанных с производством. А ведь выпускников и так расхватывали как горячие пирожки. Считаю, что мы должны сообща заняться этим вопросом,- подытожил Кузьмицкий.

Александр Осипов согласился с тем, что проблема требует оперативного решения и решил выйти с рядом предложений на министерство образования Забайкалья. Эти инициативы будут проработаны совместно с представителями бизнеса.

- Мы готовы и способны растить специалистов. У нас в крае недавно начал работу Центр опережающей профессиональной подготовки, есть площадки, которые мы также будем использовать для этой задачи,- сказал Александр Осипов.

Глава ассоциации частных детских садов Екатерина Борисова поблагодарила за возможность работать в период пандемии, когда практически все сферы бизнеса были закрыты.

- Вы выручили и нас, и родителей деток. Мы знаем, что почти во всей стране частные сады тогда были на замке. Сейчас снова не обойтись без помощи. В 2021 году у нас неожиданно появилась проблема - сумма субсидирования снизилась. Мы были вынуждены поднять плату. Если это останется так, то частные сады перестанут быть доступными для населения,- объяснила Екатерина Борисова.

Глава региона пообещал подробно разобраться в этой ситуации совместно с министерством образования края.

Также предприниматели рассказывали губернатору об изменении покупательского спроса, перепрофилировании своего бизнеса, просили минимизировать число проверок и пересмотреть ряд налоговых ставок.

- Формат завтрака для нас стал очень необычным, - признался предприниматель Юрий Бажин, - все мы сегодня увидели губернатора с совершенно другой стороны. Общение без посредников. Раньше я был уверен, что между властью и бизнесом - пропасть. Сегодня задал все вопросы напрямую. И думаю, что сейчас изменится качество и скорость их решения.
предприниматели
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бизнесмены попили чай с губернатором Забайкалья
Бизнесмены попили чай с губернатором Забайкалья
Власть, 25.03.2021
Александр Осипов устроил неформальный завтрак
Михаил Мамиашвили поблагодарил главу Бурятии за чемпионат по борьбе
Михаил Мамиашвили поблагодарил главу Бурятии за чемпионат по борьбе
Власть, 25.03.2021
Президент федерации спортивной борьбы России написал письмо в адрес Алексея Цыденова
Обыски прошли в минобразе Бурятии и комитете по образованию Улан-Удэ
Обыски прошли в минобразе Бурятии и комитете по образованию Улан-Удэ
Власть, 25.03.2021
МВД по Бурятии прокомментировало ситуацию с утренними обысками
Telegram-каналы сообщили об обысках у руководства минобраза Бурятии
Telegram-каналы сообщили об обысках у руководства минобраза Бурятии
Власть, 25.03.2021
Официально информацию пока не комментируют
В Бурятии замглавы района уволят через суд
В Бурятии замглавы района уволят через суд
Власть, 25.03.2021
Решение суда безуспешно пытались обжаловать
Чиновники Улан-Удэ возьмутся за мётлы
Чиновники Улан-Удэ возьмутся за мётлы
Власть, 24.03.2021
В Улан-Удэ стартует месячник чистоты
Детский омбудсмен России побывала на Байкале
Детский омбудсмен России побывала на Байкале
Власть, 24.03.2021
Анна Кузнецова назвала Байкал «великим»  
Ирина Хакамада отдыхает на Байкале
Ирина Хакамада отдыхает на Байкале
Власть, 24.03.2021
Зимний Байкал восхитил Ирину Хакамаду
В Бурятии доработают законопроект об экономии на «верхушке» Хурала
В Бурятии доработают законопроект об экономии на «верхушке» Хурала
Власть, 23.03.2021
Вместо обсуждаемого ранее сокращения числа депутатов Народного Хурала сократят всего лишь число госдолжностей
Бурятский омбудсмен привилась от COVID-19
Бурятский омбудсмен привилась от COVID-19
Власть, 23.03.2021
Юлия Жамбалова рассказала, что хорошо перенесла вакцинацию
Чиновница мэрии Иркутска получила взятку от бизнесмена
Чиновница мэрии Иркутска получила взятку от бизнесмена
Власть, 23.03.2021
В ходе обысков найдены доказательства по делу о взятке
Глава Бурятии оценил успех чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ
Глава Бурятии оценил успех чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ
Власть, 23.03.2021
«Это не повод расслабляться, а ещё более активно и уверенно двигаться вперед!» - заявил Алексей Цыденов
Глава Бурятии рассказал, что занимался борьбой восемь лет
Глава Бурятии рассказал, что занимался борьбой восемь лет
Власть, 23.03.2021
Алексей Цыденов неспроста ранее демонстрировал борцовский навык на манекене
Глава Бурятии наградил борцов и сказал им «народную мудрость»
Глава Бурятии наградил борцов и сказал им «народную мудрость»
Власть, 23.03.2021
Призёрам чемпионата России по вольной борьбе вручили денежные сертификаты  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^