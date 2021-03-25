Бизнесмены попили чай с губернатором Забайкалья

Александр Осипов устроил неформальный завтрак
Жизнь предпринимателей Забайкальского края очень изменила пандемия и режим ограничений. Как бизнесмены пережили все трудности, что помогло избежать закрытия своего дела и какие надежды есть на будущие годы - предприниматели региона поговорили об этом с главой края Александром Осиповым на неформальном завтраке, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Губернатор призвал гостей пообщаться неофициально и откровенно. Он отметил, что период пандемии «не стал разрушительным для экономики Забайкалья, как это случилось в ряде других регионов». Были введены субсидии, компенсации, налоговые каникулы, приостановка проверок контрольно-надзорных органов. Однако предприниматели и сейчас остро нуждаются в господдержке.
- За время ограничений в Чите было закрыто пять ресторанов, десять шеф-поваров покинули город. Но, тем не менее, сфера общественного питания уже вернулась в привычный рабочий ритм. В будущее смотрим смело, потому что есть опытные сотрудники, готовые передавать знания. Проблема в том, что нам нужно качественно учить молодых ребят,- поделился президент забайкальской ассоциации рестораторов и отельеров Дмитрий Финогеев.
Его поддержал и предприниматель, председатель Забайкальского отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Леонид Кузьмицкий.
- В вузах Забайкалья сократили перечень специальностей, связанных с производством. А ведь выпускников и так расхватывали как горячие пирожки. Считаю, что мы должны сообща заняться этим вопросом,- подытожил Кузьмицкий.
Александр Осипов согласился с тем, что проблема требует оперативного решения и решил выйти с рядом предложений на министерство образования Забайкалья. Эти инициативы будут проработаны совместно с представителями бизнеса.
- Мы готовы и способны растить специалистов. У нас в крае недавно начал работу Центр опережающей профессиональной подготовки, есть площадки, которые мы также будем использовать для этой задачи,- сказал Александр Осипов.
Глава ассоциации частных детских садов Екатерина Борисова поблагодарила за возможность работать в период пандемии, когда практически все сферы бизнеса были закрыты.
- Вы выручили и нас, и родителей деток. Мы знаем, что почти во всей стране частные сады тогда были на замке. Сейчас снова не обойтись без помощи. В 2021 году у нас неожиданно появилась проблема - сумма субсидирования снизилась. Мы были вынуждены поднять плату. Если это останется так, то частные сады перестанут быть доступными для населения,- объяснила Екатерина Борисова.
Глава региона пообещал подробно разобраться в этой ситуации совместно с министерством образования края.
Также предприниматели рассказывали губернатору об изменении покупательского спроса, перепрофилировании своего бизнеса, просили минимизировать число проверок и пересмотреть ряд налоговых ставок.
- Формат завтрака для нас стал очень необычным, - признался предприниматель Юрий Бажин, - все мы сегодня увидели губернатора с совершенно другой стороны. Общение без посредников. Раньше я был уверен, что между властью и бизнесом - пропасть. Сегодня задал все вопросы напрямую. И думаю, что сейчас изменится качество и скорость их решения.
Бизнесмены попили чай с губернатором Забайкалья
Власть, Фото:
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