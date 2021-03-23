В ходе обысков найдены доказательства по делу о взятке
53-летняя специалист из администрации Иркутска подозревается в получении взятки. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, в 2019 году чиновница мэрии Иркутска получила от индивидуального предпринимателя 15 тысяч рублей. Взятка предназначалась за покровительство и передачу бизнесмену информации о предстоящих проверках в реализации алкогольной продукции.
Следователи и сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД провели обыски. В ходе обысков была обнаружена документация, а также банковские карты, подтверждающие причастность к получению взятки.
- Под совокупностью собранных доказательств подозреваемая дала признательные показания. В настоящее время устанавливаются возможные дополнительные эпизоды её противоправной деятельности, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Санкция статьи «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Чиновница мэрии Иркутска получила взятку от бизнесмена
Власть, Фото:
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