Школы Бурятии получат 40 борцовских ковров

«Идём с борьбой в школы», - заявил Алексей Цыденов
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ завершился предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе. Бурятским борцам удалось завоевать одну серебряную и две бронзовые медали.
Прошедший чемпионат прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов, написавший накануне об этом на странице в Facebook. Накал эмоций среди зрителей был высокий. По словам главы республики, одним из эмоциональных зрителей был министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов – он потерял голос.
- Хочу выразить благодарность землякам, что также жарко поддерживали и борцов из других регионов. Я услышал сегодня, в заключительный день соревнований от спортсменов, тренеров, гостей много хороших слов именно о наших людях, жителях республики, о доброжелательности на улицах города и поддержке с трибун. Многие гости захотели вернуться к нам летом на Байкал! – начал Алексей Цыденов.
Особую благодарность он выразил бурятским спортсменам Евгению Жербаеву, Балдану Цыжипову и Алдару Бальжинимаеву, которые завоевали серебро и бронзовые медали.
- Заключительный день соревнований тоже прошёл на подъёме. Спасибо за эмоции Алдару Балжинимаеву, бой выдался сложный, потом Алдар рассказал, что он недавно болел, но, тем не менее, благодаря волевому стремлению у нас ещё одна медаль, спасибо, Алдар. Видел вчера, что Женя Жербаев с трудом сдерживал слезы, я ему уже до этого говорил – высшие награды ещё впереди, я уверен! - продолжил Алексей Цыденов.
В завершение он поделился что Бурятия получит 40 борцовских ковров, которые будут направлены в спортзалы и районные школы.
- При поддержке федерации спортивной борьбы России у нас всё получится. Мы вчера подписали соглашение с президентом федерации Михаилом Геразиевичем Мамиашвили и уже начали работать. По просьбе нашей республиканской федерации борьбы, в течение года Михаил Геразиевич, Омар Магомедович, Арсен Сулейманович и поддерживающие их коллеги, суммарно бесплатно выделят Бурятии 40 ковров для борьбы. Ковры будут распределены в спортзалы и районные школы. Таким образом, мы провели не только зрелищное спортивное мероприятие, но и получили большой толчок для развития спорта среди детей, - сообщил глава Бурятии.
«Чемпионат завершился, а мы идём дальше, мы идём с борьбой в школы, наша задача на этот год более широко обеспечить доступность борьбы для большего количества наших детей, юношей, взрослых!», - заключил Алексей Цыденов.
Школы Бурятии получат 40 борцовских ковров
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 15.03.2021
«Идём с борьбой в школы», - заявил Алексей Цыденов
Власть, 13.03.2021
Алексей Цыденов рассказал о проходящем в республике чемпионате России по вольной борьбе
Власть, 12.03.2021
Новыми депутатами Народного Хурала станут единоросс и коммунист
Власть, 12.03.2021
На нарушения закона указал бизнесмен
Олег Кудинов получил награду за «высокие результаты в оперативно-служебной деятельности»
Судебный спор возник из-за одного предписания
Итоги аукциона отменены по требованию УФАС
Ущерб бюджету оценивается более чем в шесть миллионов рублей
В том числе Алексей Цыденов отправится в тепличный комплекс
Александра Бастрыкина взять скандальное дело по обвинению государственного инспектора под личный контроль
Прокуратура нашла нарушения при подготовке к пожароопасному сезону
Увольнения двух главврачей районных больниц совпали со скандалами
Новый начальник ВСЖД прибыл из Красноярска
Глава минсельхоза поставил всем в пример предприятие из Тарбагатайского района
Алексей Цыденов подписал указ о назначении 5 марта