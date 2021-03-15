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Школы Бурятии получат 40 борцовских ковров

Школы Бурятии получат 40 борцовских ковров
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
«Идём с борьбой в школы», - заявил Алексей Цыденов

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ завершился предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе. Бурятским борцам удалось завоевать одну серебряную и две бронзовые медали.

Прошедший чемпионат прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов, написавший накануне об этом на странице в Facebook. Накал эмоций среди зрителей был высокий. По словам главы республики, одним из эмоциональных зрителей был министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов – он потерял голос.

- Хочу выразить благодарность землякам, что также жарко поддерживали и борцов из других регионов. Я услышал сегодня, в заключительный день соревнований от спортсменов, тренеров, гостей много хороших слов именно о наших людях, жителях республики, о доброжелательности на улицах города и поддержке с трибун. Многие гости захотели вернуться к нам летом на Байкал! – начал Алексей Цыденов.

Особую благодарность он выразил бурятским спортсменам Евгению Жербаеву, Балдану Цыжипову и Алдару Бальжинимаеву, которые завоевали серебро и бронзовые медали.

- Заключительный день соревнований тоже прошёл на подъёме. Спасибо за эмоции Алдару Балжинимаеву, бой выдался сложный, потом Алдар рассказал, что он недавно болел, но, тем не менее, благодаря волевому стремлению у нас ещё одна медаль, спасибо, Алдар. Видел вчера, что Женя Жербаев с трудом сдерживал слезы, я ему уже до этого говорил – высшие награды ещё впереди, я уверен! - продолжил Алексей Цыденов.

В завершение он поделился что Бурятия получит 40 борцовских ковров, которые будут направлены в спортзалы и районные школы.

- При поддержке федерации спортивной борьбы России у нас всё получится. Мы вчера подписали соглашение с президентом федерации Михаилом Геразиевичем Мамиашвили и уже начали работать. По просьбе нашей республиканской федерации борьбы, в течение года Михаил Геразиевич, Омар Магомедович, Арсен Сулейманович и поддерживающие их коллеги, суммарно бесплатно выделят Бурятии 40 ковров для борьбы. Ковры будут распределены в спортзалы и районные школы. Таким образом, мы провели не только зрелищное спортивное мероприятие, но и получили большой толчок для развития спорта среди детей, - сообщил глава Бурятии.

«Чемпионат завершился, а мы идём дальше, мы идём с борьбой в школы, наша задача на этот год более широко обеспечить доступность борьбы для большего количества наших детей, юношей, взрослых!», - заключил Алексей Цыденов.
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