Прокуратура внесла представление врио министра транспорта Бурятии

На нарушения закона указал бизнесмен



В прокуратуру Бурятии обратился индивидуальный предприниматель, занимающийся межрегиональными перевозками. В результате прокурорской проверки выявлены нарушения в деятельности министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.



Вопреки закону, министерство не организовало размещение необходимой информации на указателях остановочных пунктов. Это препятствует регистрации пунктов в соответствующем реестре.



- Поскольку посадка и высадка пассажиров возможна только на остановочных пунктах, внесённых в реестр, бездействие министерства повлекло невозможность получения перевозчиком свидетельства об осуществлении перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Временно исполняющему обязанности министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики внесено представление. Оно находится на рассмотрении.



Временно исполняет обязанности министра транспорта Алексей Назимов.







