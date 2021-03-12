 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 марта

11 марта

Популярное

Прокуратура внесла представление врио министра транспорта Бурятии

Прокуратура внесла представление врио министра транспорта Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
На нарушения закона указал бизнесмен

В прокуратуру Бурятии обратился индивидуальный предприниматель, занимающийся межрегиональными перевозками. В результате прокурорской проверки выявлены нарушения в деятельности министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.

Вопреки закону, министерство не организовало размещение необходимой информации на указателях остановочных пунктов. Это препятствует регистрации пунктов в соответствующем реестре.

- Поскольку посадка и высадка пассажиров возможна только на остановочных пунктах, внесённых в реестр, бездействие министерства повлекло невозможность получения перевозчиком свидетельства об осуществлении перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Временно исполняющему обязанности министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики внесено представление. Оно находится на рассмотрении.

Временно исполняет обязанности министра транспорта Алексей Назимов.



прокуратура минтранс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Главу МВД Бурятии наградили именным пистолетом
Главу МВД Бурятии наградили именным пистолетом
Власть, 11.03.2021
Олег Кудинов получил награду за «высокие результаты в оперативно-служебной деятельности»
В Бурятии судятся «Управление трамвая» и МЧС
В Бурятии судятся «Управление трамвая» и МЧС
Власть, 11.03.2021
Судебный спор возник из-за одного предписания
В Бурятии пришлось отменить итоги аукциона на ремонт ДК
В Бурятии пришлось отменить итоги аукциона на ремонт ДК
Власть, 11.03.2021
Итоги аукциона отменены по требованию УФАС
На экс-директора «Улан-Удэстройзаказчика» возбудили дело о халатности
На экс-директора «Улан-Удэстройзаказчика» возбудили дело о халатности
Власть, 11.03.2021
Ущерб бюджету оценивается более чем в шесть миллионов рублей
Глава Бурятии выехал в Мухоршибирский район
Глава Бурятии выехал в Мухоршибирский район
Власть, 11.03.2021
В том числе Алексей Цыденов отправится в тепличный комплекс
Сотрудники Байкальского заповедника обратились к главе СК России
Сотрудники Байкальского заповедника обратились к главе СК России
Власть, 11.03.2021
Александра Бастрыкина взять скандальное дело по обвинению государственного инспектора под личный контроль  
Прокуратура Бурятии внесла представление руководителю РАЛХ
Прокуратура Бурятии внесла представление руководителю РАЛХ
Власть, 11.03.2021
Прокуратура нашла нарушения при подготовке к пожароопасному сезону
В Бурятии ищут новых главврачей двух больниц
В Бурятии ищут новых главврачей двух больниц
Власть, 10.03.2021
Увольнения двух главврачей районных больниц совпали со скандалами
Назначен новый начальник ВСЖД
Назначен новый начальник ВСЖД
Власть, 10.03.2021
Новый начальник ВСЖД прибыл из Красноярска
Галсан Дареев: «Именно научный подход даёт высокие результаты в сельском хозяйстве»
Галсан Дареев: «Именно научный подход даёт высокие результаты в сельском хозяйстве»
Власть, 10.03.2021
Глава минсельхоза поставил всем в пример предприятие из Тарбагатайского района
Глава Бурятии назначил директора «Буряад унэн»
Глава Бурятии назначил директора «Буряад унэн»
Власть, 10.03.2021
Алексей Цыденов подписал указ о назначении 5 марта
Юрий Трутнев вступился за инспектора заповедника из Бурятии
Юрий Трутнев вступился за инспектора заповедника из Бурятии
Власть, 10.03.2021
Неожиданно ставший фигурантом уголовного дела инспектор Байкальского заповедника заявил, что «правда на его стороне»
Разрешился судебный спор по нефтяному озеру в Улан-Удэ
Разрешился судебный спор по нефтяному озеру в Улан-Удэ
Власть, 09.03.2021
В затянувшейся истории с нефтяным озером на Стеклозаводе долгое время не было ни виновников, ни ответственных
Глава Бурятии поручил готовиться к третьей волне коронавируса
Глава Бурятии поручил готовиться к третьей волне коронавируса
Власть, 09.03.2021
Алексей Цыденов заявил, что третью волну коронавируса необходимо профилактировать уже сейчас

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^