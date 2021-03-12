На нарушения закона указал бизнесмен
В прокуратуру Бурятии обратился индивидуальный предприниматель, занимающийся межрегиональными перевозками. В результате прокурорской проверки выявлены нарушения в деятельности министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.
Вопреки закону, министерство не организовало размещение необходимой информации на указателях остановочных пунктов. Это препятствует регистрации пунктов в соответствующем реестре.
- Поскольку посадка и высадка пассажиров возможна только на остановочных пунктах, внесённых в реестр, бездействие министерства повлекло невозможность получения перевозчиком свидетельства об осуществлении перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Временно исполняющему обязанности министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики внесено представление. Оно находится на рассмотрении.
Временно исполняет обязанности министра транспорта Алексей Назимов.
Прокуратура внесла представление врио министра транспорта Бурятии
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