Галсан Дареев: «Именно научный подход даёт высокие результаты в сельском хозяйстве»

- Мы рекомендовали бы другим сельхозтоваропроизводителям брать с них пример. Думаю, что нужно организовать экскурсии и собрать наших фермеров и специалистов для того, чтобы они своими глазами могли убедиться, что правильный подход - именно научный подход - дает высокие результаты в сельском хозяйстве, -подчеркнул Галсан Дареев.







Согласно данным администрации района, на посев 2020 года было засыпано 5340 тонн семян при потребности в 2500 тонн, в том числе семян высшей репродукции в количестве 851 тонны. Площадь посева такими семенами составит 4200 га или 42,5%. В хозяйствах района выращиваются практически все зерновые культуры, включая тритикале, воблу и яровую рожь, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.







Тарбагатайский район занимает 15% всей площади зерновых в республике. В районе четыре хозяйства включены в республиканский реестр семеноводческих хозяйств. По посевным качествам семена зерновых культур – лучшие в Бурятии. ООО «Куйтунское» является передовым хозяйством, как в растениеводстве, так и в животноводстве. В 2020 году здесь запустили цех по производству комбикормов стоимостью 5 млн. рублей.По словам зампреда правительства Бурятии – министра сельского хозяйства Галсана Дареева, лидирующие позиции удается сохранять именно благодаря организации производства на научной основе. Руководство предприятия тесно сотрудничает с Бурятской ГСХА и Россельхозцентром. Их представители часто выезжают в хозяйство и внедряют современные технологии как в растениеводстве, так и в животноводстве на местах.Кстати, семена, которые выращивают, тоже идут на продажу, в том числе и в Забайкальский край. Здесь также разводят коров казахской белоголовой породы, буренки питаются кормами только местного производства. Руководитель ООО «Куйтунское» Виктор Мясников рассказал, что порода отличается высокой продуктивностью. За полтора года вес чистого мяса достигает 180 килограммов. Животные круглогодично содержатся на стойловом кормлении, благодаря чему мясо получается нежным и вкусным.- У нас даже запас практически на год есть. Потому что молодняк он в стойле, он летом не пасется. Круглый год стоит, - поделился руководитель ООО «Куйтунское» Виктор Мясников.Также на месте был решен вопрос об организации практики студентов Бурятской ГСХА на базе ООО «Куйтунское». Уже в апреле студенты ветеринарного и агрономического факультетов пройдут производственную практику в этом хозяйстве. При этом, фермеру по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» возместят 95% всех понесенных затрат в ходе обучения студентов, в том числе заработную плату, питание и проживание.Одним из ключевых пунктов программы поездки стало посещение селекционного питомника, созданного на базе ООО «Куналей Агро». Хозяйство включено в реестр семеноводческих хозяйств Бурятии по выращиванию и реализации семян зерновых культур. В среднем урожайность в хозяйстве составляет 22 ц/га. По словам министра, и в наших условиях при советующем подходе можно получать более продуктивные урожаи.- Мы стараемся для повышения урожайности работать. От нас зависит 80% урожая, если дождь будет и удобрения. Мы считаем, обрабатываем почву хорошо, к тому же природный фактор тоже влияет. Сегодня обеспечены семенами первой репродукции, не элита. Сеять будем 2750 га в этом году. Всех площадей около 4 тысяч, - рассказал директор ООО «Куналей Агро» Сергей Заиграев.После состоялась встреча с сельхозтоваропроизводителями района. Сегодня остро стоит проблема площадей, так как порядка 6 тыс. га не используются, т.е. не вовлечены в сельхозоборот. Для этого уже в ближайшее время будет проведен аудит земель, каждый вопрос по этому направлению будет рассматриваться адресно.