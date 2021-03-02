Губернатор и вице-премьер попали только в лист ожидания на вакцинацию
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев во время заседания штаба по вакцинации 2 марта позвонили по горячим линиям краевого минздрава и в клинический медицинский центр. Они пытались записаться на прививку. Конкретную дату вакцинации для дозвонившихся в call-центрах назвать не смогли.
- Фактически на вакцинацию записаться невозможно. Вот этого «листа ожидания» быть не должно. Нужна просто сплошная очередь и всё. Вот этих неизвестных статусов надо избегать, просто делаем одноранговую очередь. Надо планировать поступление, распределению и саму вакцинацию,- сказал по итогам звонков губернатор.
Также Александр Осипов поручил отработать регламент работы всех участников в системе вакцинации по ключевым параметрам: планирование, резервирование, распределение.
- Необходимо продумать создание единого call-центра, набрать волонтёров, которые нам помогут в организации массовой вакцинации на территории края, - установил задачи губернатор.
Сегодня глава региона провёл первое заседание штаба по всеобщей вакцинации жителей Забайкальского края. Александр Осипов потребовал от всех уровней власти в крае мобилизоваться на выполнение этой задачи, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Губернатор Забайкалья не смог записаться на прививку от COVID-19
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