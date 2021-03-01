В Забайкалье назначен замминистра планирования и развития

Власть, Фото: личный архив Марины Степановой

До этого Марина Степанова работала в Читинском филиале Росгранстроя



Заместителем министра планирования и развития Забайкальского края стала Марина Степанова. Её назначили по итогам кадрового проекта «Забайкальский призыв», очный этап которого состоялся 20 января.



- Получить должность в министерстве мне удалось благодаря пройдённому отбору «Забайкальского призыва». Накопленные знания о работе пунктов пропуска я планирую применить на новом месте - в первую очередь в сфере международного сотрудничества, а также для привлечения инвестиций в край. Для меня это большой шаг как карьерного, так и личного развития, - рассказала новый заместитель министра планирования и развития.



Марина Степанова родилась в 1969 году в селе Адриановка Карымского района Забайкальского края. В 1991 году окончила Читинский политехнический институт по специальности «Технология и комплексная механизация открытой разработки месторождений полезных ископаемых», в 2001 году – Забайкальский государственный педагогический университет имени Н. Г. Чернышевского по специальности «Юриспруденция». В 2010 году окончила аспирантуру по специальности гражданское, предпринимательское, семейное и международное частное право.



С 1995 года Марина Степанова замещала должности государственной гражданской службы в государственной жилищной инспекции администрации Читинской области, комитете инвестиционного развития Забайкальского края, инспекции государственного строительного надзора Забайкальского края. С 2010 года была заместителем директора – начальником отдела Читинского филиала ФГКУ Росгранстрой. Об этом сообщают пресс-службы минсоцразвития и правительства Забайкальского края.

