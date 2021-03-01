 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 марта

28 февраля

Популярное

В Забайкалье назначен замминистра планирования и развития

В Забайкалье назначен замминистра планирования и развития
Власть,  Фото:личный архив Марины Степановой
До этого Марина Степанова работала в Читинском филиале Росгранстроя

Заместителем министра планирования и развития Забайкальского края стала Марина Степанова. Её назначили по итогам кадрового проекта «Забайкальский призыв», очный этап которого состоялся 20 января.

- Получить должность в министерстве мне удалось благодаря пройдённому отбору «Забайкальского призыва». Накопленные знания о работе пунктов пропуска я планирую применить на новом месте - в первую очередь в сфере международного сотрудничества, а также для привлечения инвестиций в край. Для меня это большой шаг как карьерного, так и личного развития, - рассказала новый заместитель министра планирования и развития.

Марина Степанова родилась в 1969 году в селе Адриановка Карымского района Забайкальского края. В 1991 году окончила Читинский политехнический институт по специальности «Технология и комплексная механизация открытой разработки месторождений полезных ископаемых», в 2001 году – Забайкальский государственный педагогический университет имени Н. Г. Чернышевского по специальности «Юриспруденция». В 2010 году окончила аспирантуру по специальности гражданское, предпринимательское, семейное и международное частное право.

С 1995 года Марина Степанова замещала должности государственной гражданской службы в государственной жилищной инспекции администрации Читинской области, комитете инвестиционного развития Забайкальского края, инспекции государственного строительного надзора Забайкальского края. С 2010 года была заместителем директора – начальником отдела Читинского филиала ФГКУ Росгранстрой. Об этом сообщают пресс-службы минсоцразвития и правительства Забайкальского края.
Забайкальский край назначение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье назначен замминистра планирования и развития
В Забайкалье назначен замминистра планирования и развития
Власть, 01.03.2021
До этого Марина Степанова работала в Читинском филиале Росгранстроя
Первый замминистра образования Бурятии покидает пост
Первый замминистра образования Бурятии покидает пост
Власть, 01.03.2021
Галина Фомицкая объяснила причины увольнения
Бурятский депутат с юмором отреагировала на анонимку
Бурятский депутат с юмором отреагировала на анонимку
Власть, 01.03.2021
Оксану Бухольцеву почему-то назвали Коношонкиной
Губернатор Иркутской области попросил у мэра Москвы 15 трамваев
Губернатор Иркутской области попросил у мэра Москвы 15 трамваев
Власть, 01.03.2021
Ангарские трамваи уже пришли в негодность
Александр Голков создал комнату «Бывших мэров не бывает»
Александр Голков создал комнату «Бывших мэров не бывает»
Власть, 27.02.2021
Экс-мэр Улан-Удэ призывает всех желающих пообщаться с ним в Clubhouse
Глава МВД Бурятии: «Преступный мир чувствует нашу руку на своём горле»
Глава МВД Бурятии: «Преступный мир чувствует нашу руку на своём горле»
Власть, 26.02.2021
Министр внутренних дел по Бурятии отчитался о работе полиции в 2020 году
Министр науки России принял главу Бурятии
Министр науки России принял главу Бурятии
Власть, 26.02.2021
Встреча состоялась во время командировки Алексея Цыденова в Москве
Глава МВД Бурятии рассказал о полицейском, устроившем пьяное ДТП
Глава МВД Бурятии рассказал о полицейском, устроившем пьяное ДТП
Власть, 25.02.2021
Виновника смертельного ДТП назвали «добросовестным сотрудником»
Уроженец Улан-Удэ возглавил ВСЖД
Уроженец Улан-Удэ возглавил ВСЖД
Власть, 25.02.2021
Прежний начальник Восточно-Сибирской железной дороги ушёл на повышение
В Бурятии определился новый директор «Буряад Унэн»
В Бурятии определился новый директор «Буряад Унэн»
Власть, 25.02.2021
В Хурале озвучили итоги голосования по будущему директору издательского дома «Буряад унэн»
Бурятские коммунисты заявили, что их «маргинализируют»
Бурятские коммунисты заявили, что их «маргинализируют»
Власть, 25.02.2021
Коммунисты недовольны протоколами в отношении участников несанкционированного митинга
Антон Виноградов: «За эти годы Бурятия стала родной»
Антон Виноградов: «За эти годы Бурятия стала родной»
Власть, 25.02.2021
Указом главы Бурятии он назначен главой минпромторга республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^