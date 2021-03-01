Глава Бурятии вылетел в Москву на совещание по углю

Власть, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Совещания будут идти два дня



В понедельник, 1 марта, Алексей Цыденов вылетел в командировку в Москву. В течение двух дней он примет участие в совещаниях в Доме правительства России, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



1 марта состоится совещание под председательством первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова. Участники обсудят вопросы развития угольной отрасли. Задачи и пути их решения по итогам работы будут представлены Владимиру Путину.



В обсуждениях примут участие министерства и ведомства, курирующие отрасль, руководители регионов страны и представители организаций и предприятий угольной промышленности.

