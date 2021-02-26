Глава МВД Бурятии: «Преступный мир чувствует нашу руку на своём горле»

Министр внутренних дел по Бурятии отчитался о работе полиции в 2020 году
На сессии Народного Хурала министр внутренних дел по Бурятии Олег Кудинов отчитался о деятельности полиции за 2020 год. Пожалуй, цитатой дня стала: «Преступный мир чувствует железную руку МВД на своём горле, это очевидно». Фраза прозвучала от Кудинова во время ответов на вопросы депутатов.
Кудинов сообщил, что Бурятия находится на седьмом месте в стране по общему уровню преступности, по тяжким и особо тяжким преступления – на девятом месте.
- Из анализа уровня преступности видно, что ситуация меняется в лучшую сторону, однако по-прежнему остаётся сложной. Одной из основных причин по-прежнему является высокий уровень безработицы, который составляет 10,4%, - выделил глава МВД.
По статистике, 65% задержанных за преступления, не имели постоянного источника дохода. Однако, по сравнению с прошлым годом, этот показатель сократился на 10%.
Зарегистрировано, по словам Кудинова, сокращение преступности на улицах и в общественных местах. В 2020 году эти показатели снизились на 15,9% и 20,5% соответственно.
- Анализ бытовой преступности показывает, что девяти из десяти преступлений на бытовом уровне совершены лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, - сообщил Олег Кудинов.
Среди подростков преступность сократилась на 2,1%. Уменьшается количество умышленных убийств, краж и изнасилований. Разбойные нападения остались на уровне прошлого года.
В 2020 году в Бурятии пресечена деятельность девяти преступных группировок и одного сообщества, сообщил Олег Кудинов. К уголовной ответственности привлечено 54 активных участника. На их счету 174 преступления.
В совокупности эффективность раскрытия преступлений составила 55,4%, тяжких и особо тяжких – 53,1%.
По итогам прошлого года, выделил глава МВД, управление уголовного розыска Бурятии занимает первое место среди регионов России по результатам оценки оперативно-служебной деятельности.
Глава МВД Бурятии: «Преступный мир чувствует нашу руку на своём горле»
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