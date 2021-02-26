Глава МВД Бурятии: «Преступный мир чувствует нашу руку на своём горле»

Власть, Фото: пресс-служба МВД по Бурятии

Министр внутренних дел по Бурятии отчитался о работе полиции в 2020 году



На сессии Народного Хурала министр внутренних дел по Бурятии Олег Кудинов отчитался о деятельности полиции за 2020 год. Пожалуй, цитатой дня стала: «Преступный мир чувствует железную руку МВД на своём горле, это очевидно». Фраза прозвучала от Кудинова во время ответов на вопросы депутатов.



Кудинов сообщил, что Бурятия находится на седьмом месте в стране по общему уровню преступности, по тяжким и особо тяжким преступления – на девятом месте.



- Из анализа уровня преступности видно, что ситуация меняется в лучшую сторону, однако по-прежнему остаётся сложной. Одной из основных причин по-прежнему является высокий уровень безработицы, который составляет 10,4%, - выделил глава МВД.



По статистике, 65% задержанных за преступления, не имели постоянного источника дохода. Однако, по сравнению с прошлым годом, этот показатель сократился на 10%.



Зарегистрировано, по словам Кудинова, сокращение преступности на улицах и в общественных местах. В 2020 году эти показатели снизились на 15,9% и 20,5% соответственно.



- Анализ бытовой преступности показывает, что девяти из десяти преступлений на бытовом уровне совершены лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, - сообщил Олег Кудинов.



Среди подростков преступность сократилась на 2,1%. Уменьшается количество умышленных убийств, краж и изнасилований. Разбойные нападения остались на уровне прошлого года.



В 2020 году в Бурятии пресечена деятельность девяти преступных группировок и одного сообщества, сообщил Олег Кудинов. К уголовной ответственности привлечено 54 активных участника. На их счету 174 преступления.



В совокупности эффективность раскрытия преступлений составила 55,4%, тяжких и особо тяжких – 53,1%.



По итогам прошлого года, выделил глава МВД, управление уголовного розыска Бурятии занимает первое место среди регионов России по результатам оценки оперативно-служебной деятельности.





