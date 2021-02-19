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Сыну экс-губернатора Иркутской области продлили арест

Сыну экс-губернатора Иркутской области продлили арест
Власть,  Фото:pixabay.com
Решение вынес Басманный суд Москвы

В Москве Басманный суд продлил до 20 мая продлил арест депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко, сына экс-губернатора Сергея Левченко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Левченко-младшего обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, его задержали в конце сентября 2020 года. По версии следствия, Левченко причастен к ООО «Звезда». По данным следствия, ООО «Звезда» с использованием поддельных документов получила доступ к контрактам по ремонту и замене лифтов и лифтовых шахт в жилых домах в Иркутской области. За работы платил региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Следствие считает, что Левченко и директор компании подавали в фонд документы, завышая стоимость проведенных работ и закупленного оборудования. Ущерб, причинённый областному бюджету, следователи оценили более чем в 185 млн рублей.

«Интерфакс» уточняет, что Левченко вину не признает и считает своё преследование политически мотивированным.

арест
 
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