Решение вынес Басманный суд Москвы
В Москве Басманный суд продлил до 20 мая продлил арест депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко, сына экс-губернатора Сергея Левченко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Левченко-младшего обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, его задержали в конце сентября 2020 года. По версии следствия, Левченко причастен к ООО «Звезда». По данным следствия, ООО «Звезда» с использованием поддельных документов получила доступ к контрактам по ремонту и замене лифтов и лифтовых шахт в жилых домах в Иркутской области. За работы платил региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Следствие считает, что Левченко и директор компании подавали в фонд документы, завышая стоимость проведенных работ и закупленного оборудования. Ущерб, причинённый областному бюджету, следователи оценили более чем в 185 млн рублей.
«Интерфакс» уточняет, что Левченко вину не признает и считает своё преследование политически мотивированным.
Сыну экс-губернатора Иркутской области продлили арест
Власть, Фото:
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