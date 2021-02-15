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Губернатор Иркутской области прокатился на лыжах

Губернатор Иркутской области прокатился на лыжах
Власть,  Фото:pixabay.com
Игорь Кобзев в принял участие во всероссийской лыжной гонке «Лыжня России»

В рамках рабочей поездки в Саянске губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России». Вместе со 160 саянцами лыжную трассу также прошли заместитель министра культуры и архивов Руслан Дячук и министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Павел Писарев. А в Ангарске эстафету принял Первый заместитель Губернатора - Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев.

- «Лыжня России» - самая масштабная лыжная гонка, проходящая практически во всех субъектах Российской Федерации. Это большой праздник спорта, активного и здорового образа жизни. Конечно, пандемия внесла свои коррективы в нашу жизнь, и мы были вынуждены отменить центральный старт в Иркутской области. Но сегодня, несмотря на все обстоятельства, вместе с саянцами стартует большинство муниципальных образований, - подчеркнул глава региона.

Как пояснил осуществляющий полномочия министра спорта Иркутской области Павел Богатырев, в этом году в целом по области для участия в лыжне записалось более 12 тысяч человек. Из-за противоэпидемических мероприятий центральный этап в Иркутске был отменен, но каждый муниципалитет проводит лыжные гонки сам.

Игорь Кобзев отметил, что в Саянске большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. Так на ремонт спортивных учреждений города в 2020 году было выделено более 150 млн рублей, из них 135, 5 млн руб из областного бюджета. Глава региона оценил качество проведённых ремонтных работ в спортивном комплексе «Мегаполис-спорт», плавательном бассейне «Дельфин» и Доме спорта. Осмотрел возведённый в прошлом году хоккейный корт с каркасно-тентовым укрытием, сообщает пресс-служба областного правительства.


Иркутская область
 
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