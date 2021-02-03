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Минприроды Бурятии подвело итоги 2020 года

Минприроды Бурятии подвело итоги 2020 года
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В прошедшем году выросла добыча полезных ископаемых

Врио министра природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева подвела итоги работы министерства в 2020 году.

Больше полезных ископаемых

- В прошлом году производственные и экономические показатели добычи полезных ископаемых характеризовались положительной динамикой. Объём отгруженной продукции в добыче полезных ископаемых, по оценке, составил 42,7 миллиардов рублей, - рассказала Наталья Тумуреева.

Объём добычи угля по итогам года, составил 9,1 миллионов тонн, что в 1,3 раза больше, чем в 2019-м. Это обусловлено тем, что АО «Разрез Тугнуйский» в 1,6 раза увеличил добычу угля на Никольском месторождении в пределах Бурятии (6,7 млн. тонн в абсолютном выражении).

Объём добычи золота по итогам года, по оценке, составил 5,4 тонны, что обусловлено ростом объёмов добычи рудного золота на 550 кг.

Объём добычи урана АО «Хиагда» составил 1020 тонн, так как предприятие вышло на полную производственную мощность.

Налоговые поступления в бюджет от организаций отрасли составили 3,8 миллиардов рублей, что на 11% выше прошлого года.

Высадили 90 тысяч сосен

В 2020 году было рассмотрено 27 проектов нормативно-правовых актов, а также подготовлено 15 проектов по совершенствованию регионального законодательства в области охраны лесов от пожаров, лесопользования и деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины.

- Проведена работа по своевременному введению и окончанию особого противопожарного режима на территории Бурятии. Приведён в соответствие с федеральным законодательством закон Бурятии «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд». Внесены изменения в закон «Об организации деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины на территории Бурятии», предусматривающие ведение реестра пунктов в электронном виде и введение положений, касающихся ведения книги учёта принятой и отгруженной древесины, - отметила Наталья Тумуреева.

Также состоялась всероссийская акция «Сад памяти», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Были озеленены парки, сады, скверы, аллеи, а также территории, прилегающие к монументальным памятникам Победы, посажено 1467 саженцев. На территориях земель лесного фонда республики посажено около 90 тысяч сеянцев сосны.

Как сообщал «Байкал-Daily», Наталья Тумуреева рассказала также о реализации «мусорной реформы» в Бурятии и строительстве дамбы в Улан-Удэ, которое начнётся в 2022 году.
минприроды правительство РБ
 
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