Бурятский омбудсмен отказывается от пластиковых пакетов

Юлия Жамбалова сетует, что не все магазины предлагают альтернативу неэкологичным пакетам
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова на своих страницах в соцсетях поделилась, что отказывается от полиэтиленовых пакетов в пользу бумажных.
- Стала сторонником бумажных пакетов. К сожалению, не все маркеты, магазины предлагают такой формат. Приходится такие пакеты использовать дважды.. Ждем изменений... – написала Юлия Жамбалова.
В Facebook её пост набрал более 30 лайков. В том числе лайки поставили детский омбудсмен Бурятии Наталья Ганькина и замминистра природных ресурсов Марина Капустина.
Подписчики Юлии Жамбаловой делятся, что также стараются отказаться от полиэтиленовых пакетов.
- Юля, какая ты молодец. Я тоже в магазинах, где есть бумажные, выбираю их, - написала одна из подписчиц.
Многие делятся, что сделали выбор в пользу тряпочных сумок. «Использовать можно сколь угодно долго, а бумажные пакеты иногда просто симпатичная упаковка», «Согласна насчёт тряпочных, бумажные это ещё и убитые деревья. Сортирую мусор каждый раз, и жалко видеть, сколько всего уходит на излишнюю упаковку», «Я собираю такие пакеты, а вот куда их потом, кроме как в печку на даче - не знаю... Я за тряпочные экосумки. К ним приучили в Тайланде, где в супермаркетах просто не выдают пакеты, а купить можно только тряпочную, поэтому всегда теперь ее ношу с собой», «Тряпочные это тема!» - пишут люди в комментариях.
Greenpeace отмечает, что пластиковые пакеты – это самый продаваемый товар в российских супермаркетах. При этом их используют в среднем12 минут, чтобы донести продукты из магазина. Затем в пакетах выносят мусор или копят, чтобы потом всё равно отправить на свалку. В России каждый человек использует 181 пакет в течение года. Когда пакеты становятся мусором, то распадаются на мелкие частички и попадают в желудки 31 вида морских млекопитающих и 100 видов морских птиц, убивая их. Пакеты входят в список основных загрязнителей прибрежных территорий.
Бурятский омбудсмен отказывается от пластиковых пакетов
Власть, Фото:
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