Сардана Авксентьева планирует приехать в Бурятию

Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева собирается приехать в Бурятию. Об этом она написала сегодня на своей странице в Instagram. Сейчас она занимается своим здоровьем и мечтает об автопутешествиях.
- Мы должны снова съездить к родственникам в Бурятию. Обожаю бурятские степи, кухню, ну, и людей, конечно. Получила ваши многочисленные приглашения, дорогие буряты, спасибо. Но пока занимаюсь здоровьем, встала на «капремонт», - написала Сардана Авксентьева.
Как сообщал «Байкал-Daily», жители Бурятии просят включить в правительство Сардану Авксентьеву. Интересный пост-предложение опубликовали накануне в группе buryatia_online.
«Думаем, жители нашей солнечной республики с радостью примут вас в качестве любого из министров или замминистров в составе нашего правительства. Не сомневаемся, что опыт работы мэром позволит вам быстро войти в курс дела», - говорилось в сообщении от жителей республики.
Предложение прозвучало на фоне главной новости минувшей пятницы об отставке правительства Бурятии. Такое решение принял глава региона Алексей Цыденов и озвучил его на совещании. Кадровый вопрос будет решаться 26 января на внеочередной сессии Народного Хурала.
Мэр Якутска Сардана Авксентьева 11 января сообщила, что уходит в отставку по состоянию здоровья. Позже депутаты Якутской городской думы на внеочередной сессии приняли досрочную отставку мэра города.
На посту мэра она удивляла своими решениями не только земляков, но и всю страну. Сардана Авксентьева выставила на торги дорогие внедорожники чиновников, отменила торжественную церемонию своей инаугурации, исключила из расходов бюджета приглашение мехового модельера из Москвы и перенаправила средства на закупку воздухоочистителей в школы и т.д.
В соцсетях её прозвали «мэром нормального человека».