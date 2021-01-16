Сардана Авксентьева планирует приехать в Бурятию



На посту мэра она удивляла своими решениями не только земляков, но и всю страну. Сардана Авксентьева выставила на торги дорогие внедорожники чиновников, отменила торжественную церемонию своей инаугурации, исключила из расходов бюджета приглашение мехового модельера из Москвы и перенаправила средства на закупку воздухоочистителей в школы и т.д.



В соцсетях её прозвали «мэром нормального человека».





