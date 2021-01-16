Глава Бурятии раскрыл подробности формирования новой структуры правительства

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о мероприятиях по совершенствованию организационной структуры правительства, об основных задачах на ближайшую перспективу.
- Кардинально новых министерств не будет. Будет министерство промышленности и инвестиций, отдельно должность министра по инвестициям будет ликвидирована. В министерстве природных ресурсов тоже будет расширение функционала - министерство природных ресурсов и экологии, акцент на экологическую составляющую, - сказал Алексей Цыденов.
«Будет отдельно усиление работы по цифровизации всех процессов. Поскольку сейчас все больше процессов переходят в цифровой формат, коронавирус и новые форматы не только образования или здравоохранения, и вообще всей деловой активности, которые ушли в онлайн режим, в цифровые форматы, они диктуют, чтобы государство подстраивалось под это в большем объёме и создавало условия для бизнеса, в том числе. Не только услуги для граждан, что важно, но и условия для бизнеса в цифровом формате. Разрешительная система, надзорная система, система взаимодействия, чтобы выстраивались в цифровом формате, то есть в этом направлении тоже будет усиление», - отметил руководитель региона.
Кадровые вопросы будут рассмотрены на внеочередной сессии Народного Хурала 26 января, сообщили в пресс-службе правительства.
- Сейчас в любом случае всё правительство исполняет обязанности и процессы не останавливаются. Длительных затяжек по всем изменениям тоже не будет, у нас все зампреды утверждаются Народным Хуралом. Сегодня состоялся Совет Народного Хурала на 26 января назначена внеочередная сессия, на которой будут рассмотрены 3 вопроса. Это комплексный вопрос по собакам - не только про повышение ответственности, но ещё ряд мероприятий. Это вопрос по налоговому регулированию в части патентной системы, то есть у нас расширение видов деятельности, которые попадают под патентную систему. И третий вопрос – это кадровый вопрос по назначению зампредов, а также министра экономики и министра финансов, - заключил Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера глава Бурятии отправил в отставку всё правительство. О своём решении Алексей Цыденов объявил на совещании с членами правительства 15 января. Пока неизвестно, сохранит ли кресло кто-либо из прежних министров и зампредов правительства.