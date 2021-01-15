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Жители Бурятии просят включить в правительство Сардану Авксентьеву

Жители Бурятии просят включить в правительство Сардану Авксентьеву
Власть,  Фото:страница Сарданы Авксентьевой
Жители Бурятии обратились к бывшему мэру Якутска через соцсети

Отставка правительства Бурятии в полном составе остаётся главной темой пятницы. Пока неизвестно, сохранит ли кресло кто-либо из прежних министров и зампредов правительства. Telegram-канала «Степной дозор» сообщает со ссылкой на «надёжный» источник с площади Советов о том, что в правительстве поменяют нынешний статус 5-6 человек. «Степной дозор» также передаёт, что по некоторой информации, о первых кадровых перестановках глава Бурятии Алексей Цыденов объявит в ближайший понедельник.

На этом фоне в соцсетях набирает популярность полушуточный-полусерьёзный пост с приглашением в правительство Бурятии экс-мэра Якутска Сарданы Авксентьевой. Обращение к ней опубликовал подписчик паблика buryatia_online. Он предлагает Сардану Авксентьеву на любую из свободных должностей.

- Думаем, жители нашей солнечной республики с радостью примут вас в качестве любого из министров или замминистров в составе нашего правительства. Не сомневаемся, что опыт работы мэром позволит вам быстро войти в курс дела. А то, как были довольны жители Якутска, говорит о том, что вы, скорее всего, хорошо справитесь с должностными обязанностями, - обратился к ней житель Бурятии.

В обращении отмечается, что все в курсе проблем со здоровьем, из-за которых Сардана Авксентьева покинула пост мэра Якутска. Но отмечается, что работа в одном министерстве может быть «несколько легче», чем управление делами целого города».

Автор обращения отметил: было бы неплохо, если бы глава Бурятии Алексей Цыденов захотел увидеть бывшего мэра Якутска в своей команде и пригласил её лично.

- Но и вы, Сардана Авксентьева, можете предложить свою кандидатуру, чему многие жители нашей республики наверняка будут только рады! – говорится в сообщении.

Пользователи поддержали жителя республики: «Согласна на все 100%!! Это пока идея, не петиция? Хорошие люди везде нужны. Но якутяне вряд ли со своим сокровищем расстанутся», «Было бы очень хорошо! О таком министре можно только мечтать», «Предложение от всего сердца поддерживаю!!! Выздоравливайте скорее и к нам», «С огромной радостью», «Очень хотелось бы» и т.д.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева 11 января сообщила, что уходит в отставку по состоянию здоровья. Позже депутаты Якутской городской думы на внеочередной сессии приняли досрочную отставку мэра города.

Будучи мэром, она удивляла своими действиями и мерами не только горожан, но и жителей страны. Сардана Авксентьева выставила на торги дорогие внедорожники чиновников, отменила торжественную церемонию своей инаугурации, исключила из расходов бюджета приглашение мехового модельера из Москвы и перенаправила средства на закупку воздухоочистителей в школы и т.д.

В соцсетях её прозвали «мэром нормального человека».


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