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Бывший ректор БГУ стал советником министра спорта России

Бывший ректор БГУ стал советником министра спорта России
Власть,  Фото:страница минспорта Бурятии
Степан Калмыков получил высокое назначение

Бывший ректор Бурятского госуниверситета Степан Калмыков назначен советником министра спорта России Олега Матыцина. Соответствующий приказ минспорта России вышел 17 сентября, сообщило сегодня минспорта Бурятии.

Сейчас Степан Калмыков является президентом Союза ветеранов спорта Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», Степан Калмыков возглавлял БГУ с 1993 по 2015 годы. Тогда уход бессменного ректора объяснили достижением возрастного порога, установленного минобрнауки РФ: в начале 2015-го Калмыкову исполнилось 65 лет.

Назначение нового ректора проходило со скандалами, были и митинги на площади Революции и специальная внеочередная сессия, посвящённая ситуации вокруг БГУ.

Памятен скандал вокруг элитного коттеджа в центре Улан-Удэ, который строился для БГУ, а оказался приватизирован Калмыковым. По этому поводу прошло несколько судов. В 2016 году Верховный суд Бурятии постановил оставить трёхэтажный коттедж на Партизанской в собственности министерства образования России и передать здание Бурятскому госуниверситету

Справка:

Степан Калмыков родился 19 января 1950 года в селе Шанай Иркутской области. В 1970 году с отличием окончил факультет физической культуры Бурятского государственного педагогического института, в 1974-м – аспирантуру Московского областного педагогического института.

Трудовую деятельность начал в 1970 году в качестве преподавателя физической культуры Боханского педагогического училища. Работал ассистентом, затем старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой гимнастики и борьбы, после чего занял пост декана факультета физической культуры БГПИ.

С 1990 по 1993 годы являлся председателем комитета Верховного Совета Бурятии по науке, культуре, образованию, молодежной политике и спорту. В 1993 получил должность ректора БГПИ. С 1995 года — ректор Бурятского государственного университета (так был назван БГПИ).

Являлся депутатом Народного Хурала трёх созывов. Избирался Калмыков по одному и тому же избирательному округу в центре Улан-Удэ, в который входят также общежития БГУ.



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