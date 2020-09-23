Бывший ректор БГУ стал советником министра спорта России

Как сообщал «Байкал-Daily», Степан Калмыков возглавлял БГУ с 1993 по 2015 годы. Тогда уход бессменного ректора объяснили достижением возрастного порога, установленного минобрнауки РФ: в начале 2015-го Калмыкову исполнилось 65 лет.







Назначение нового ректора проходило со скандалами, были и митинги на площади Революции и специальная внеочередная сессия, посвящённая ситуации вокруг БГУ.