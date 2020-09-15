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Делёжка высоких должностей в Хурале Бурятии проходит с обвинениями

Делёжка высоких должностей в Хурале Бурятии проходит с обвинениями
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из кандидатов на высокий пост в Народном Хурале услышал нелестную оценку

В Народном Хурале Бурятии сегодня решится, кто займёт освободившиеся места председателей двух комитетов. Как сообщал «Байкал-Daily», посты освободились этим летом: Пётр Носков досрочно ушёл с должности председателя аграрного комитета, Валерий Доржиев оставил пост председателя комитета по нацвопросам, оба стали рядовыми депутатами. Делёжка высоких должностей (хорошо оплачиваются, плюс после определённого времени дают право на вип-доплату к пенсии) проходит сегодня на сессии парламента не спокойно.

Были выдвинуты несколько кандидатов. На пост руководителя аграрного комитета «Единая Россия» предложила Дмитрия Швецова. Группа «Народный депутат» выдвинула своего руководителя Александра Цыденова. Проголосовать за него обещала также фракция КПРФ.

Кандидаты рассказали о себе, о работе на разных постах, а также о планах в случае их избрания руководителем комитета.

Однако в какой-то момент во время вопросов-ответов кандидатов вспыхнул небольшой скандал. Коммунист Виктор Мальцев резко выступил против Дмитрия Швецова, обвинив его по сути в политическом перебежничестве.

- Хочу напомнить вам по той информации, которая у меня есть, вы были секретарём Кабанского райкома КПРФ, были кандидатом в Госдуму от КПРФ. Сейчас вы сказали, что руководствуетесь рядом принципов. Я в своей жизни видел много руководителей, но с большим уважением отношусь к людям, которые в своих принципах в первую очередь ставят порядочность, честность. Считаю, что человек, который бегает из партии в партию, из комитета в комитет, не может вообще в принципе возглавлять какие-то комитеты. Есть такое историческое выражение, что люди, жаждущие власти, лучше всего пользуются ею, но хуже всего служат ей. В данном случае считаю, что вы недостойны быть председателем комитета, - эмоционально высказался коммунист.

Председатель Народного Хурала Владимир Павлов сделал ему замечание, отметив, что в соответствии с регламентом и депутатской этикой нельзя оскорблять друг друга.

- Мне кажется, в таких случаях надо принимать более жёсткое решение, за оскорбление депутата Народного Хурала, тем более, который идёт на такую высокую должность. Надо лишать слова до конца нашей сегодняшней сессии, - поделился мнением Михаил Гергенов.

- Присоединяюсь к словам Михаила Денисовича, во-первых, никому из присутствующих депутатов не дано здесь права не то, что оскорблять, а вообще выносить какие-то оценки деятельности. Владимир Анатольевич, также обращаюсь к вам с предложением в случае повторения ситуации лишить слова, - добавил депутат Дмитрий Дружинин.

- Да, 38 статья регламента - после предупреждения председательствующего выступающий, если он в своем выступлении употребляет оскорбительные выражения, то при повторном случае можно лишить слова на всю сессию, - поставил точку в вопросе спикер Хурала.

Обсуждение кандидатур на пост председателя комитета по национальным вопросам прошло более спокойно. Единороссы предложили бизнесмена Аркадия Цыбикова, группа «Народный депутат» - тележурналиста Намсарая Намсараева. Фракция партии «Справедливая России» выдвинула Виталия Лыгденова.

Вопрос, кому достанутся высокие должности, решится на тайном голосовании.

депутаты Народного Хурала Народный Хурал
 
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