За короткий период в республике нужно привить почти 600 тысяч жителей
В Бурятии с сегодняшнего дня начинается вакцинация. 21 августа в республику поступило более 230 тысяч доз взрослой вакцины, 28 августа ожидается поставка детской вакцины. За выходные дни вакцина станет доступна во всех районах Бурятии.
Как сообщалась ранее, нынешний эпидемический сезон особенный – к гриппу и ОРВИ присоединяется коронавирус. Кроме того, ожидается более раннее начало эпидсезона.
- С начала июля уже отмечается рост ОРВИ с превышением эпидемического порога у лиц старше 15 лет. Наличие коронавирусной инфекции не даст гарантии, что человек не может быть заражён любой иной инфекцией или гриппом, и наоборот – заболевший гриппом может заразиться коронавирусом. В связи с этим возрастают риски более тяжелого течения заболевания, возникновения осложнений, - рассказала замруководителя управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.
Она сообщила, что охват вакцинации увеличен на государственном уровне, если раньше охватывали 50% и более, то сейчас вакцинировать нужно 60% населения и создать коллективный иммунитет. В первую очередь вакцинации подлежат относящиеся к группе риска – дети от 6 месяцев, школьники, лица старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, медработники, работники образовательных учреждений, работники общественного транспорта и сферы услуг.
- Вакцина полностью обновлена. На территории страны будет использоваться трёх и четырёхвалентная вакцина. Нам ближе трёхвалентная, она содержит в себе вирусы, подобные вирусу типа А и вирус гриппа B. В четырехвалентной вакцине прибавляется еще один вирус гриппа В. Штаммы актуализированы, то есть на циркулируют в южном полушарии на сегодняшний день, - объяснила Елена Кузьмина.
Известно, что за короткий период в Бурятии нужно привить 591 тысячу человек.
В Бурятии стартовала вакцинация от гриппа и ОРВИ
Общество, Фото:
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