Известный блогер-урбанист поделился своим мнением на счёт экопарковок
Популярный блогер-убранист Илья Варламов ответил мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову на его вопрос про парковки-газоны. По мнению специалиста, такие парковки городу не нужны.
- Парковки-газоны не нужны. Это дорогое и малоэффективное решение, которое в вашем климате просто будет генерировать ещё больше грязи. Вам оно надо? У вас и так весь город песком засыпан, - написал Илья Варламов в своём Telegram-канале.
Как сообщал «Байкал-Daily», Игорь Шутенков поинтересовался у горожан, нужны ли такие парковки, запустив опрос в истории на странице в Instagram. Большинство улан-удэнцев проголосовали «за». Но градоначальника интересовало мнение специалиста в этой области – Ильи Варламова, к которому он обратился отдельно.
Весной Илья Варламов в первый раз приезжал в Улан-Удэ. Тогда он в том числе встречался с Игорем Шутенковым, на встрече обсуждали проблемы благоустройства города.
После этого визита он выпустил две публикации в своём блоге о том, что в Улан-Удэ плохого, а что хорошего. В выпуске «Плохой Улан-Удэ» он выделил проблемы пыли и грязи, которая носится по улицам из-за открытого грунта.
- Город невероятно грязный, всё в песке и земле. Когда гуляешь по Улан-Удэ, хочется постоянно мыться. Если власти не могут побороть открытый грунт, может, стоит сделать на улицах душевые? – шутил Варламов.
Об этой проблеме он также рассказывал в своём видео по итогам визита в столицу Бурятии.
Первая экопарковка появится в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой». Внутри ячеек растёт газон, который благодаря необычной парковке, удаётся сохранить. Материал, из которого изготовлены решётки, надёжный и выдерживает большой вес.
Илья Варламов ответил мэру Улан-Удэ: «Дорого и малоэффективно»
Власть, Фото:
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