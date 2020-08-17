Оба «отказника» - самовыдвиженцы
Избирательная комиссия Бурятии отказала двум самовыдвиженцам в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Народного Хурала по одномандатному избирательному округу № 32.
Отказано участковому лесничему республиканского агентства лесного хозяйства Максиму Назарову и главному механику ООО «Байкал Недра Гео» Виктору Пелепягин.
В итоге зарегистрированы сейчас три кандидата: директор «Бурятэнерго» Сергей Козлов – от партии «Единая Россия»; стрелок Северобайкальского отряда ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России на ВСЖД Михаил Шестаков – от ЛДПР, а также электромонтёр контактной сети филиала ОАО «РЖД» Сергей Шутов – от КПРФ.
Выборы состоятся 13 сентября 2020 года.
Прежде депутатом по округу №32 в Хурале Бурятии была Евгения Лудупова. Она досрочно покинула парламент в марте этого года в связи с назначением министром здравоохранения Бурятии.
В Бурятии двум кандидатам в депутаты Хурала отказали в регистрации
Власть, Фото:
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