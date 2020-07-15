 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Июля

14 Июля

Популярное

В Бурятии депутаты упорно идут наперекор прокуратуре

В Бурятии депутаты упорно идут наперекор прокуратуре
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Совет депутатов никак не хочет увольнять главу, нарушившего антикоррупционный закон

В Бурятии депутаты поселения «Северомуйское» всячески противятся положенной отставке своего главы.

Ранее прокуратура Муйского района установила, что глава муниципального образования «Северомуйское» нарушил антикоррупционый закон при предоставлении земельного участка и муниципального жилья близким родственникам.

Это является законным основаниям для удаления главы в отставку. Прокуратура направила положенную информацию в совет депутатов. Однако депутаты отказались снимать полномочия с главы.

- Тем самым был нарушен принцип неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений, - пояснили в прокуратуре Бурятии.

Муйский районный суд удовлетворил административный иск прокурора района о признании незаконным отказ совета депутатов в принятии решения об удалении главы поселения в отставку. Апелляционным определением судебной коллегией по административным делам Верховного суда республики решение районного суда оставлено без изменения.

По жалобе совета депутатов поселения «Северомуйское» законность вынесенных судебных актов проверили уже в суде кассационной инстанции.

- Кассационным определением судебной коллегии по административным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции на совет депутатов поселения «Северомуйское» возложена обязанность на ближайшей сессии рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы поселения «Северомуйское», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

прокуратура увольнение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

У членов ЛДПР в Бурятии появилось особое приветствие
У членов ЛДПР в Бурятии появилось особое приветствие
Власть, 15.07.2020
Новое приветствие появилось в связи с делом арестованного губернатора Хабаровского района Сергея Фургала
В Бурятии депутаты упорно идут наперекор прокуратуре
В Бурятии депутаты упорно идут наперекор прокуратуре
Власть, 15.07.2020
Совет депутатов никак не хочет увольнять главу, нарушившего антикоррупционный закон
Глава Бурятии проверил ремонт дороги до «Щучки»
Глава Бурятии проверил ремонт дороги до «Щучки»
Власть, 14.07.2020
Дорога поможет в развитии туристического кластера «Щучье озеро»
Глава Бурятии встретится с жителями Селенгинского района
Глава Бурятии встретится с жителями Селенгинского района
Власть, 14.07.2020
Алексей Цыденов посетит школы, проинспектирует ремонт дороги и осмотрит плодово-ягодный питомник
Минобороны передаст земли Иркутску
Минобороны передаст земли Иркутску
Власть, 14.07.2020
Власти Иркутска планируют благоустроить территорию  
Бурятское УФАС выявило техническую ошибку в закупке
Бурятское УФАС выявило техническую ошибку в закупке
Власть, 14.07.2020
Нарушения выявили в закупке, связанной с благоустройством улицы в Закаменске
В Бурятии прокуратура недосчиталась 60 дорожных знаков
В Бурятии прокуратура недосчиталась 60 дорожных знаков
Власть, 14.07.2020
Районная администрация получила иск от прокуратуры
В Иркутске из-за пожара осмотрят все многоквартирные дома
В Иркутске из-за пожара осмотрят все многоквартирные дома
Власть, 13.07.2020
Накануне горела крыша 17-этажного дома в микрорайоне Солнечный
Главный санврач Бурятии: «Нарушения продолжают выявляться»
Главный санврач Бурятии: «Нарушения продолжают выявляться»
Власть, 13.07.2020
Главный санитарный врач Сергей Ханхареев обратился к бизнесменам в связи с ковидными правилами
В Бурятии назначили нового лидера ЛДПР
В Бурятии назначили нового лидера ЛДПР
Власть, 12.07.2020
Сергей Дорош, который четыре года был лидером ЛДПР в Бурятии, покинул этот пост
В Забайкалье ограничат продажу алкоголя в день трезвости
В Забайкалье ограничат продажу алкоголя в день трезвости
Власть, 10.07.2020
Всероссийский день трезвости отмечается в России 11 сентября
Уполномоченным по правам человека в Забайкалье стал уроженец Бурятии
Уполномоченным по правам человека в Забайкалье стал уроженец Бурятии
Власть, 10.07.2020
За него проголосовали большинство депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края
Глава Бурятии поблагодарил младшеклассника за подробное исследование дорог
Глава Бурятии поблагодарил младшеклассника за подробное исследование дорог
Власть, 10.07.2020
Алексей Цыденов поделился в соцсети видео, на котором мальчик из Таксимо укладывает асфальт

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^