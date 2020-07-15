Совет депутатов никак не хочет увольнять главу, нарушившего антикоррупционный закон
В Бурятии депутаты поселения «Северомуйское» всячески противятся положенной отставке своего главы.
Ранее прокуратура Муйского района установила, что глава муниципального образования «Северомуйское» нарушил антикоррупционый закон при предоставлении земельного участка и муниципального жилья близким родственникам.
Это является законным основаниям для удаления главы в отставку. Прокуратура направила положенную информацию в совет депутатов. Однако депутаты отказались снимать полномочия с главы.
- Тем самым был нарушен принцип неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений, - пояснили в прокуратуре Бурятии.
Муйский районный суд удовлетворил административный иск прокурора района о признании незаконным отказ совета депутатов в принятии решения об удалении главы поселения в отставку. Апелляционным определением судебной коллегией по административным делам Верховного суда республики решение районного суда оставлено без изменения.
По жалобе совета депутатов поселения «Северомуйское» законность вынесенных судебных актов проверили уже в суде кассационной инстанции.
- Кассационным определением судебной коллегии по административным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции на совет депутатов поселения «Северомуйское» возложена обязанность на ближайшей сессии рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы поселения «Северомуйское», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии депутаты упорно идут наперекор прокуратуре
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