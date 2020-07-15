В Бурятии депутаты упорно идут наперекор прокуратуре

Совет депутатов никак не хочет увольнять главу, нарушившего антикоррупционный закон



В Бурятии депутаты поселения «Северомуйское» всячески противятся положенной отставке своего главы.



Ранее прокуратура Муйского района установила, что глава муниципального образования «Северомуйское» нарушил антикоррупционый закон при предоставлении земельного участка и муниципального жилья близким родственникам.



Это является законным основаниям для удаления главы в отставку. Прокуратура направила положенную информацию в совет депутатов. Однако депутаты отказались снимать полномочия с главы.



- Тем самым был нарушен принцип неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений, - пояснили в прокуратуре Бурятии.



Муйский районный суд удовлетворил административный иск прокурора района о признании незаконным отказ совета депутатов в принятии решения об удалении главы поселения в отставку. Апелляционным определением судебной коллегией по административным делам Верховного суда республики решение районного суда оставлено без изменения.



По жалобе совета депутатов поселения «Северомуйское» законность вынесенных судебных актов проверили уже в суде кассационной инстанции.



- Кассационным определением судебной коллегии по административным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции на совет депутатов поселения «Северомуйское» возложена обязанность на ближайшей сессии рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы поселения «Северомуйское», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



