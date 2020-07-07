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В Народном Хурале вспомнили о требовании извинений от главы МВД

В Народном Хурале вспомнили о требовании извинений от главы МВД
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Депутат Баир Цыренов попросил «хоть какого-то ответа» от спикера Хурала

На проходящей сегодня сессии Народного Хурала депутат-коммунист Баир Цыренов попросил ответа на свои вопросы к руководителю МВД по Бурятии Олегу Кудинову, в том числе на своё требование об извинении.

Как сообщал «Байкал-Daily», скандал разгорелся на мартовской сессии, когда парламентарии заслушивали отчёт министра внутренних дел по республике.

Баир Цыренов выступил здесь с эмоциональной обличительной речью. Он вспомнил про ситуацию с лидером бурятских коммунистов Вячеславом Мархаевым, про сентябрьские акции протеста. Он также оценил эффективность работы правоохранительных органов и потребовал извинений у Олега Кудинова за его «манеру общения».

- Владимир Анатольевич, у меня к вам ещё вопрос. На одной из сессий помните, у нас выступал с отчётом министр внутренних дел Кудинов. В ходе своего выступления я просил протокольно закрепить ряд вопросов к нему, в том числе у меня было предложение, требование, чтобы министр всё-таки извинился за своё поведение. Я вас как председателя Народного Хурала, который ведёт сессию, хотел бы поинтересоваться, вообще когда-нибудь ответ будет? Или мои вопросы ушли в никуда, как у нас часто бывает. Задаёшь вопросы человеку, и молчание. Ни да, ни нет, - сказал сегодня депутат Баир Цыренов.

Он попросил «хоть какого-то ответа».

- Вы хотя бы мне ответьте, что не надо ему извиняться, большинство Хурала, может быть, или вы лично считаете, что он не должен отвечать на мои вопросы. Хоть какой-то ответ должен быть. Как-то нам надо тоже – когда про регламент говорим и так далее, но в регламенте не только говорится о том, что Цыренову повторно слово нежелательно давать – там много чего ещё говорится. Давайте в целом по регламенту работать, - резюмировал коммунист.

На что председатель Хурала Владимир Павлов ответил ему: «Хорошо, услышали».
МВД Бурятии депутаты Народного Хурала КПРФ
 
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