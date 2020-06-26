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Алексей Цыденов объехал с проверкой избирательные участки

Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава проинспектировал работу участков в Иволгинском и Тарбагатайском районах

Сегодня, 26 июня, глава Бурятии Алексей Цыденов нагрянул с проверкой на участковые избирательные участки. Первым он посетил пункт голосования в районном центре Иволгинского района.

Первым делом Алексей Цыденов проверил соблюдение мер безопасности на избирательных участках.

- Всё организовано. Как и планировалось, на входе раздаются маски, перчатки, ручка, полная дезинфекция, маршрутизация на участках определена, чтобы не пересекались люди. Так что в целом, всё исполняется правильно. Надеюсь, так сохранится до конца, чтобы у нас всё было безопасно, - отметил глава.

В Иволгинске на избирательном участке №252 в первый день голосования явка составила 21%. На участке работают 10 членов избирательной комиссии и семь наблюдателей.

- Сегодня народ был с утра, сейчас тишина. Замечаний не было. Наплыв будет где-то часам к четырём. Утром тоже народ приходит, но в основном дедушки и бабушки, - поделился с «Байкал-Daily» общественный наблюдатель Жамьян Добдонов.

В беседе с журналистами глава Бурятии отметил, что активность людей высокая. За вчерашний день свой голос отдали порядка 15% от общего числа избирателей.

Также работают и выездные группы. Члены избирательной комиссии приезжают домой к людям или же к рабочему месту.

- Единственное, я бы хотел сделать акцент о том, что выездное голосование – это для удобства. Это не для какой-то статистической отчётности. Пользуясь случаем, хотел бы ко всем руководителям предприятий обратиться, не надо давить на людей, не гонитесь пожалуйста за какими-то цифрами, - сказал Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ началось 25 июня. В Бурятии открыто 837 избирательных участков. Они работают 8 утра до 8 вечера.

Сам Алексей Цыденов проголосовал в первый день, 25 июня.
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