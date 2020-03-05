Депутат потребовал извинений от главы МВД по Бурятии

Напомним, МВД по Бурятии подало иск о защите деловой репутации к иркутскому сенатору по поводу его выступления в Совете Федерации 25 сентября. Тогда сенатор просил главу Верховного суда проверить действия полиции и Росгвардии при задержаниях на несанкционированной акции на площади Советов в Улан-Удэ 12 сентября

Сегодня на сессии Народного Хурала глава МВД по Бурятии Олег Кудинов выступил с ежегодным отчётом. Ему задавали вопросы, а депутат от КПРФ Баир Цыренов и вовсе выступил с эмоциональной обличительной речью. Он вспомнил про ситуацию с лидером бурятских коммунистов Вячеславом Мархаевым, про сентябрьские акции протеста. Он также оценил эффективность работы правоохранительных органов и потребовал извинений у Олега Кудинова за его «манеру общения».- Примерно в августе-сентябре 2019 года на федеральном канале РЕН-ТВ вышел сюжет о том, что сенатор, член Совета Федерации, первый секретарь Бурятского рескома КПРФ является «крышей» подпольной сети казино. Какие меры были предприняты со стороны МВД по расследованию данного правонарушения? Если это действительно является правдой. Если не является, то готово ли МВД Бурятии выступить свидетелем по опровержению данных обвинений со стороны федерального телеканала? – поинтересовался Баир Цыренов.Как сообщал «Байкал-Daily», в сюжете РЕН ТВ о «подпольном игорном бизнесе» заявлялось , что Мархаев якобы выкручивал руку девушке-корреспонденту, а его помощники толкали оператора, мешая вести съёмку. Тогда телеканал обвинил Вячеслава Мархаева в нападении на съемочную группу, однако следственное управление СКР по Бурятии отказало в возбуждении уголовного дела.На вопрос депутата министр ответил, что не располагает какой-либо информацией и не знает, возбуждено ли уголовное дело.- Я знаю одно, что, когда Вячеслав Михайлович выступал перед Советом Федерации, он сказал, что якобы с нашей стороны были какие-то нарушения. Мы обжаловали это дело в суде и выиграли. Вот это мне известно, - сказал министр.Полиция попросила признать сведения недостоверными и обязать Мархаева опровергнуть их на заседании Совета Федерации. Суд частично удовлетворил иск На сессии Хурала Баир Цыренов заявил, что не получил ответа на свой вопрос и потребовал доказательств или косвенные свидетельства о том, что Мархаев «крышует» игорный бизнес. Олег Кудинов повторил то же самое, но добавил, что «опровергать что-то и защищать кого-то» он не собирается.- Вячеслав Михайлович ко мне лично не обращался. А какими-либо оперативными данными я делиться не собираюсь, - коротко ответил он.После окончания обсуждения доклада министра Баир Цыренов выступил с речью. В самом начале депутат заявил, что сотрудник МВД угрожал уголовным делом, если он выступит на сессии.Баир Цыренов нелестно оценил работу МВД, вспомнив скандальное видео с празднования Дня защитника Отечества со стриптизом, случаи пыток и смертей в отделах полиции.Затем он напомнил о сентябрьских протестных акциях в Улан-Удэ и сострил, что тогда полицейские проявили себя «во всей красе». Депутат рассказал о том, как его пытались задержать в ночь с 11 на 12 сентября и о том, как он звонил в полицию и сообщал о попытке похищения депутата, но реакции дождался только спустя неделю.- Это по-вашему нормальная работа правоохранительных органов? Да, коммуняки, оппозиция. Поступил звонок в полицию от депутата, говорит, что пытаются похитить. Где реакция полиции? Нету! – возмутился он.Далее Баир Цыренов вновь обратился к Олегу Кудинову с требованием ответить на поставленный в самом начале вопрос. Кроме того, депутат посчитал, что ответы министра были не тактичны и потребовал извиниться перед депутатами.- Вы мне не ответили на вопрос. Когда Мархаева обвиняют в том, что он «крышует» подпольный бизнес, кричат «посадите его», а если не виноват – не надо тут депутатам говорить, что «а вот вам я ничего тут не обязан рассказывать». Это что за манера общения? Министр МВД разговаривает с депутатами Народного Хурала! Нас, депутатов, избирали в отличие от вас граждане, которых вы обязаны защищать, а вместо этого вы нам показываете свою силу. Это полицейское государство – такое государство не должно существовать! Полиция существует для нас, вы должны нас защищать, а не затыкать нам рты и показывать свою силу и не запугивать нас. Еще депутатов смеете запугивать в стенах Народного Хурала. Я требую разбирательств по всем фактам, которые я озвучил и требую извинений от министра МВД за такую манеру общения с депутатами, - высказался Баир Цыренов.