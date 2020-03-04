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Депутатов-коммунистов в Хурале Бурятии пока решили не лишать постов

Депутатов-коммунистов в Хурале Бурятии пока решили не лишать постов
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Скандальный вопрос не будут рассматривать на сессии 5 марта

С ближайшей сессии Народного Хурала, которая состоится завтра, 5 марта, решили снять вопрос о досрочном отстранении с руководящих постов депутатов-коммунистов Виктора Малышенко и Егора Олзоева. Об этом сообщили источники в парламенте.

Егор Олзоев занимает пост заместителя председателя комитета Хурала по экономической политике, а Виктор Малышенко возглавляет комитет по госустройству. Планировалось снять коммунистов с этих хорошо оплачиваемых госдолжностей и «разжаловать» до простых депутатов. Причиной наказания стало участие в сентябрьских акциях протеста на площади Советов.

Ранее специально была создана комиссия, состоящая из одних «единороссов», которая рассмотрела дело коммунистов и рекомендовала досрочно освободить их от госдолжностей.

В решении комиссии, в частности, отмечалось, что участие в акции протеста депутатов Малышенко и Олзоева «не было направлено на разъяснение другим участникам информации о противоправности несанкционированных митингов». Приводились цитаты, вроде слов Малышенко о необходимости перевыборов мэра Улан-Удэ: «Товарищи, в ходе данной избирательной кампании было подано более 50 жалоб, ни одной жалобе не дана существенная правовая оценка и будет ли дана в суде, у нас вопрос. Поэтому надеяться на то, что в суде мы получим правду, стоит или нет, вы сами подумайте».

«Указанное высказывание Малышенко ставит под сомнение компетентность органов власти и судебной системы Российской Федерации и законность принимаемых ими решений, что недопустимо с учётом статуса депутата Народного Хурала, тем более председателя комитета по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы», - пришла к выводу комиссия.




депутаты Народного Хурала
 
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