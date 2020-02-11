Эрдэм Раднаев покинул пост главврача БСМП в Улан-Удэ

Приказ об увольнении подписан сегодня
В Бурятии ушёл с поста главного врача БСМП Эрдэм Раднаев.
- Сегодня, 11 февраля, подписан приказ об увольнении главного врача больницы скорой медицинской помощи Эрдэма Бальжинимаевича Раднаева по собственному желанию. С завтрашнего дня исполняющим обязанности руководителя медицинской организации будет Баир Очиров, ранее он занимал должность заместителя главного врача по качеству медицинской помощи, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.
Эрдэм Раднаев был назначен главврачом БСМП в 2015 году. Тогда он перешёл в больницу с должности заведующего отделением травматологии и ортопедии республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн. Имеет высшую квалификационную категорию врача ортопеда-травматолога.
Супруга Раднаева – заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по совершенствованию госуправления Ирина Смоляк.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно пост главврача освободился и в республиканской клинической больнице имени Семашко. Юлия Лудупова возглавила минздрав Бурятии. Главврачом РКБ с приставкой «и.о.» пока трудится заместитель главврача по лечебной работе Игорь Шпак.
Справка:
В 1995 году Эрдэм Раднаев окончил Читинский государственный медицинский институт. После окончания интернатуры принят на должность врача травматолога-ортопеда во взрослое травматологическое отделение ГК БСМП, где трудился с 1996 по 1999 годы.
В 1999 году поступил в клиническую ординатуру по специальности «травматология и ортопедия» на базе Центрального научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им.Н.Н. Приорова (ЦИТО) в Москве, которую окончил в 2001 году.
По окончании клинической ординатуры в 2001 году поступил в очную аспирантуру на бюджетной конкурсной основе на базе кафедры травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов в Москве. В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Хирургическое лечение неосложнённых переломов нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника с использованием дорсальных фиксаторов».
С 2005 по 2008 годы работал в городской клинической больнице №20 Москвы в должности врача травматолога-ортопеда.
В 2009 году участвовал в основании впервые созданного травматолого-ортопедического отделения на базе республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн Улан-Удэ. С 2009 по 2015 годы работал в должности заведующего созданного травматолого-ортопедического отделения РКГВВ. В мае 2012 года избран председателем регионального отделения Улан-Удэ межрегионального общества хирургов-вертебрологов России.
С 26 января 2015 года по 11 февраля 2020 года занимал пост главного врача БСМП.
Эрдэм Раднаев покинул пост главврача БСМП в Улан-Удэ
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Приказ об увольнении подписан сегодня
Разработана новая структура администрации города
Глава Бурятии внёс кандидатуру Кочетовой в Хурал
Предложение озвучил глава Бурятии
Алексей Цыденов поручил отработать все предложения с открытого совещания правительства
Диссертацию Евгения Лудупова защитила ещё в 2019 году
Власти Бурятии будут сотрудничать только с теми застройщиками, кто сдерживает цены
Глава Бурятии ответил на вопросы режиссёра из Забайкальского края
На встрече с владельцами непригодных для жилья домов были приняты важные решения
Власть, 09.02.2020
В соцсетях обсуждают полёт Алексея Цыденова рейсом «Победы»
Власть, 09.02.2020
Участниками открытого совещания правительства Бурятии в ФСК стали более двух тысяч человек
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из ФСК, где проходит открытое совещание «Наша Бурятия»
Сегодня в ФСК проходит большое открытое совещание, в котором участвуют более тысячи человек
О запрете на выезд из страны мужчину не предупредили вовремя
Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов сегодня ночью