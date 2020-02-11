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Эрдэм Раднаев покинул пост главврача БСМП в Улан-Удэ

Эрдэм Раднаев покинул пост главврача БСМП в Улан-Удэ
Власть, 
Приказ об увольнении подписан сегодня

В Бурятии ушёл с поста главного врача БСМП Эрдэм Раднаев.

- Сегодня, 11 февраля, подписан приказ об увольнении главного врача больницы скорой медицинской помощи Эрдэма Бальжинимаевича Раднаева по собственному желанию. С завтрашнего дня исполняющим обязанности руководителя медицинской организации будет Баир Очиров, ранее он занимал должность заместителя главного врача по качеству медицинской помощи, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.

Эрдэм Раднаев был назначен главврачом БСМП в 2015 году. Тогда он перешёл в больницу с должности заведующего отделением травматологии и ортопедии республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн. Имеет высшую квалификационную категорию врача ортопеда-травматолога.

Супруга Раднаева – заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по совершенствованию госуправления Ирина Смоляк.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно пост главврача освободился и в республиканской клинической больнице имени Семашко. Юлия Лудупова возглавила минздрав Бурятии. Главврачом РКБ с приставкой «и.о.» пока трудится заместитель главврача по лечебной работе Игорь Шпак.

Справка:

В 1995 году Эрдэм Раднаев окончил Читинский государственный медицинский институт. После окончания интернатуры принят на должность врача травматолога-ортопеда во взрослое травматологическое отделение ГК БСМП, где трудился с 1996 по 1999 годы.

В 1999 году поступил в клиническую ординатуру по специальности «травматология и ортопедия» на базе Центрального научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им.Н.Н. Приорова (ЦИТО) в Москве, которую окончил в 2001 году.

По окончании клинической ординатуры в 2001 году поступил в очную аспирантуру на бюджетной конкурсной основе на базе кафедры травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов в Москве. В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Хирургическое лечение неосложнённых переломов нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника с использованием дорсальных фиксаторов».

С 2005 по 2008 годы работал в городской клинической больнице №20 Москвы в должности врача травматолога-ортопеда.

В 2009 году участвовал в основании впервые созданного травматолого-ортопедического отделения на базе республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн Улан-Удэ. С 2009 по 2015 годы работал в должности заведующего созданного травматолого-ортопедического отделения РКГВВ. В мае 2012 года избран председателем регионального отделения Улан-Удэ межрегионального общества хирургов-вертебрологов России.


С 26 января 2015 года по 11 февраля 2020 года занимал пост главного врача БСМП.




БСМП увольнение больница
 
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