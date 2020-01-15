Глава Счётной палаты признал, что лес-кругляк из Бурятии вывозят «целыми составами»
Счётная палата России выявила незаконный экспорт на десятки миллионов тонн круглого леса из страны через пропускные пункты в Бурятии и Забайкальском крае. Все материалы уже переданы в правоохранительные органы. Они ведут проверку, цитирует главу Счётной палаты Алексея Кудрина РИА Новости.
- Мы провели анализ вывоза сырого леса-кругляка через наши пропускные пункты в Бурятии и Читинской области. По тем документам, которые попали в наши руки, а проводили проверку опытные специалисты, которые раньше работали, в том числе и в таможенных органах, которые знали, как работает вся система, включая электронное декларирование, мы выявили незадекларированными целые составы, которые вышли за пределы России с сырым кругляком, - сказал Кудрин журналистам.
Аудиторы, по его словам, завершили эту работу осенью 2019 года, и в течение последних двух месяцев продолжают работать с правоохранительными органами.
- Надеюсь, большая часть тех данных, которые мы представили, подтвердятся, - заявил Кудрин.
- Мы получили разъяснения таможенных органов: они считают, что мы не все видели, извинились, что не вовремя вносили изменения в эти базы. Мы считаем это отговорками. Мы продолжаем уже с правоохранительными органами работу по этому вопросу, - цитирует РИА Новости главу Счётной палаты.
Как сообщал «Байкал-Daily», только в одном 2018 году из Бурятии экспортировали около 2 млн кубометров леса на сумму 133 млн долларов США. Это официальные данные, озвученные Бурятской таможней. При этом периодически сообщается о вскрытых фактах контрабанды леса: речь идёт о колоссальных суммах. К примеру, члены одной только ОПГ из Читы незаконно вывезли в Китай вырубленный в Бурятии и Забайкальского край лес на 800 миллионов.
Алексей Кудрин рассказал о незаконном вывозе миллионов тонн бурятского леса
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