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Из Бурятии и Забайкалья ОПГ вывезла лес на 800 миллионов

Из Бурятии и Забайкалья ОПГ вывезла лес на 800 миллионов
Происшествия, 
На четырёх членов преступной группировки возбудили уголовные дела

Читинские таможенники пресекли деятельность преступной группы, которая в 2014-2018 годах экспортировала в Китай свыше 113 тысяч кубометров лесоматериалов стоимостью более 800 млн рублей.

Лесоматериалы незаконно заготавливались на территории Забайкальского края и Бурятии. Для легализации их вывоза компания предоставляла в таможню недостоверные документы.

В офисе компании, пунктах приёма и отгрузки лесоматериалов, а также в местах проживания членов преступной группы были проведены обыски. Оперативники изъяли документы, печати различных юридических лиц, образцы подписей, компьютеры и сотовые телефоны. В пунктах приёма и отгрузки было обнаружено более 20 тысяч кубометров лесоматериалов.

- По факту контрабанды стратегически важных ресурсов в отношении четырёх членов преступной группы и ряда неустановленных лиц возбуждено 11 уголовных дел по ч. 3 ст. 226.1 УК России, - сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

ОПГ Лес
 
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