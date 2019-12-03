Из Бурятии и Забайкалья ОПГ вывезла лес на 800 миллионов

На четырёх членов преступной группировки возбудили уголовные дела



Читинские таможенники пресекли деятельность преступной группы, которая в 2014-2018 годах экспортировала в Китай свыше 113 тысяч кубометров лесоматериалов стоимостью более 800 млн рублей.



Лесоматериалы незаконно заготавливались на территории Забайкальского края и Бурятии. Для легализации их вывоза компания предоставляла в таможню недостоверные документы.



В офисе компании, пунктах приёма и отгрузки лесоматериалов, а также в местах проживания членов преступной группы были проведены обыски. Оперативники изъяли документы, печати различных юридических лиц, образцы подписей, компьютеры и сотовые телефоны. В пунктах приёма и отгрузки было обнаружено более 20 тысяч кубометров лесоматериалов.



- По факту контрабанды стратегически важных ресурсов в отношении четырёх членов преступной группы и ряда неустановленных лиц возбуждено 11 уголовных дел по ч. 3 ст. 226.1 УК России, - сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.



