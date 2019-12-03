На четырёх членов преступной группировки возбудили уголовные дела
Читинские таможенники пресекли деятельность преступной группы, которая в 2014-2018 годах экспортировала в Китай свыше 113 тысяч кубометров лесоматериалов стоимостью более 800 млн рублей.
Лесоматериалы незаконно заготавливались на территории Забайкальского края и Бурятии. Для легализации их вывоза компания предоставляла в таможню недостоверные документы.
В офисе компании, пунктах приёма и отгрузки лесоматериалов, а также в местах проживания членов преступной группы были проведены обыски. Оперативники изъяли документы, печати различных юридических лиц, образцы подписей, компьютеры и сотовые телефоны. В пунктах приёма и отгрузки было обнаружено более 20 тысяч кубометров лесоматериалов.
- По факту контрабанды стратегически важных ресурсов в отношении четырёх членов преступной группы и ряда неустановленных лиц возбуждено 11 уголовных дел по ч. 3 ст. 226.1 УК России, - сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.
Из Бурятии и Забайкалья ОПГ вывезла лес на 800 миллионов
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Это привело к ухудшению санитарного состояния лесов
Они похищали животных с вольного выпаса
На четырёх членов преступной группировки возбудили уголовные дела
ДТП вызвало огромную пробку
Всё произошло на глазах владельца угоняемой машины
Мужчину задержали на улице Гагарина
С начала года на железнодорожных переездах Восточно-Сибирской магистрали зафиксировали более 700 случаев нарушений правил дорожного движения
Он потребовал от продавца выпивку
Грабители оказали неповиновение полицейским
Причиной послужил снегопад
Мальчик, пытавшийся растопить печь бензином, погиб
Водитель оставил автомобиль открытым на несколько минут
Сотрудники вневедомственной охраны раскрыли квартирную кражу
Браконьеры не оказали сопротивления инспекторам
В том числе растёт число вскрытых фактов легализации криминальных доходов