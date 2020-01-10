В Бурятии чиновнице, провернувшей аферу на 5 млн, грозит штраф

В районный кинотеатр поставили бывшее в употреблении оборудование
В Баргузинском районе Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении начальника районного культурно-досугового объединения. 57-летняя женщина подозревается в халатности.
Как сообщал «Байкал-Daily», Баргузинское районное культурно-досуговое объединение из Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии получило 5 миллионов рублей для оборудования сельского кинотеатра в райцентре.
После этого 30 августа 2018 года учреждение заключило контракт с коммерческой организацией на поставку и установку в кинозале экрана, проектора, кресел и другого оборудования для просмотра фильмов в формате 3D. По версии следствия, 22 декабря 2018 года, принимая результаты выполненных работ, начальник учреждения досконально не проверила поставленное оборудование и подписала составленные акты без замечаний.
Однако на принятом чиновником в качестве нового оборудовании имелись явные видимые внешние дефекты. Они свидетельствовали о том, что аппаратура и предметы мебели до поставки находились в употреблении. При работе проектора изображение на экране было нечётким, краски - бледными и тусклыми, не соответствующими заявленным стандартам качества показа, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
После возбуждения уголовного дела подозреваемая женщина признала вину, она способствовала расследованию и установлению полной картины махинаций.
Кроме того, в рамках другого дела к уголовной ответственности также привлекаются поставщик кинооборудования, подозреваемый в мошенничестве, и член комиссии по осуществлению закупок Баргузинского районного культурно-досугового объединения. Он подозревается в незаконном получение денег в связи с закупкой товаров для обеспечения муниципальных нужд.
- В ходе расследования от подозреваемой в связи с оказанным следствию содействием поступило ходатайство о применении к ней меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Халатность относиться к преступлениям небольшой тяжести. С учётом категории преступления, положительных характеристик подозреваемой женщины, следствие пришло к выводу о возможности удовлетворить заявленное ходатайство в соответствии с главой 51.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, - уточнили в Следственном управлении.
Уголовное дело направлено в суд с соответствующим постановлением для рассмотрения вопроса о прекращении уголовного преследования и применении к начальнику муниципального казённого учреждения культуры «Районное культурно-досуговое объединение» судебного штрафа.
Как сообщал «Байкал-Daily», презентация кинотеатра состоялась в феврале 2018 года. Тогда специалисты сообщали, что в заполнении заявки в Фонд кино «нет ничего страшного». Киносеансы проходили 3 раза в день. В республиканском министерстве культуры рассказывали, что сельчане с удовольствием ходили в кино.
В Бурятии чиновнице, провернувшей аферу на 5 млн, грозит штраф
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 10.01.2020
«Помогать будем, все возможности у нас есть», - заверил глава
Власть, 10.01.2020
В районный кинотеатр поставили бывшее в употреблении оборудование
Рекомендация была дана на время следствия по делу о смертельном ДТП
Кадровые новшества повлекут за собой свыше 1,6 млн рублей расходов
Алексей Цыденов побывал на мастер-классе по изготовлению открыток
Власть, 07.01.2020
Редакция «Байкал-Daily» подводит итоги года, в том числе политические. О выборах мэра Улан-Удэ, акции протеста на площади Советов и других событиях – в нашем материале
Власть, 01.01.2020
Им стал Антон Анандаев
Власть, 31.12.2019
Чимит Бальжинимаев пожелал, чтобы 2020-й оправдал стремления и ожидания
Власть, 30.12.2019
Временный переезд в школу № 63 пройдёт без ущемления прав учащихся обоих заведений
Власть, 29.12.2019
Гарантийный фонд Бурятии оставался без руководителя с конца ноября
Депутаты отклонили протест прокуратуры в отношении поправок к бюджету
На федеральном уровне признали серьёзные системные проблемы с иркутским лесом
Необычная встреча произошла в ресторане бурятской кухни
В 2019 году в республике построено 13 детских садов и четыре школы
По версии следствия, она выделила предпринимательнице земельный участок