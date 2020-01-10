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В Бурятии чиновнице, провернувшей аферу на 5 млн, грозит штраф

В Бурятии чиновнице, провернувшей аферу на 5 млн, грозит штраф
Власть,  Фото:pixabay.com
В районный кинотеатр поставили бывшее в употреблении оборудование

В Баргузинском районе Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении начальника районного культурно-досугового объединения. 57-летняя женщина подозревается в халатности.

Как сообщал «Байкал-Daily», Баргузинское районное культурно-досуговое объединение из Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии получило 5 миллионов рублей для оборудования сельского кинотеатра в райцентре.

После этого 30 августа 2018 года учреждение заключило контракт с коммерческой организацией на поставку и установку в кинозале экрана, проектора, кресел и другого оборудования для просмотра фильмов в формате 3D. По версии следствия, 22 декабря 2018 года, принимая результаты выполненных работ, начальник учреждения досконально не проверила поставленное оборудование и подписала составленные акты без замечаний.

Однако на принятом чиновником в качестве нового оборудовании имелись явные видимые внешние дефекты. Они свидетельствовали о том, что аппаратура и предметы мебели до поставки находились в употреблении. При работе проектора изображение на экране было нечётким, краски - бледными и тусклыми, не соответствующими заявленным стандартам качества показа, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

После возбуждения уголовного дела подозреваемая женщина признала вину, она способствовала расследованию и установлению полной картины махинаций.

Кроме того, в рамках другого дела к уголовной ответственности также привлекаются поставщик кинооборудования, подозреваемый в мошенничестве, и член комиссии по осуществлению закупок Баргузинского районного культурно-досугового объединения. Он подозревается в незаконном получение денег в связи с закупкой товаров для обеспечения муниципальных нужд.

- В ходе расследования от подозреваемой в связи с оказанным следствию содействием поступило ходатайство о применении к ней меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Халатность относиться к преступлениям небольшой тяжести. С учётом категории преступления, положительных характеристик подозреваемой женщины, следствие пришло к выводу о возможности удовлетворить заявленное ходатайство в соответствии с главой 51.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, - уточнили в Следственном управлении.

Уголовное дело направлено в суд с соответствующим постановлением для рассмотрения вопроса о прекращении уголовного преследования и применении к начальнику муниципального казённого учреждения культуры «Районное культурно-досуговое объединение» судебного штрафа.

Как сообщал «Байкал-Daily», презентация кинотеатра состоялась в феврале 2018 года. Тогда специалисты сообщали, что в заполнении заявки в Фонд кино «нет ничего страшного». Киносеансы проходили 3 раза в день. В республиканском министерстве культуры рассказывали, что сельчане с удовольствием ходили в кино.



халатность
 
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