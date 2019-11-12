Инициативу озвучил комитет Госдумы по региональной политике
Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложили правительству в Госдуме. Об этом заявил глава парламентского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. Он считает, что население, проживающее в суровых климатических условиях, заслуживает особых привилегий, сообщают «Известия».
«ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из её элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы», — цитируют «Известия» Харитонова.
Он добавил, что в настоящее время наблюдается отток жителей из северных регионов, и он заметно вырос после пенсионной реформы.
Пенсионная реформа в России была запущена с 1 января 2019 года. Она предполагает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Изначально планировалось увеличение пенсионного возраста для женщин сразу на 8 лет – с 55 до 63-х.
В Бурятии прошли несколько акций протеста против пенсионной реформы, однако они были малочисленными. Это были одиночные пикеты, пикет в парке «Юбилейный», куда пришло не больше 10 человек и митинг, организованный профсоюзами Бурятии.
Правительству предложили вернуть прежний пенсионный возраст жителям ДФО
Власть, Фото:
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