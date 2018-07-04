В Улан-Удэ прошёл очередной митинг против повышения пенсионного возраста (фоторепортаж)

На этот раз протестовали профсоюзы Бурятии. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Накануне в парке «Юбилейный» профсоюзы республики провели митинг против повышения пенсионного возраста. Они выступают категорически против законопроекта, который предлагает правительство страны, и считают, что в нынешних условиях повышение пенсионного возраста может привести к серьёзным социальным проблемам в обществе.
- Повышение пенсионного возраста чревато повышением уровня безработицы, особенно среди людей не очень молодого возраста, а также среди молодёжи, сокращения рабочих мест. Также возможно повышение инвалидности, увеличение количества людей с различными заболеваниями, - рассказал Дмитрий Колмаков, председатель Объединения профсоюзов Бурятии.
Также профсоюзы требуют повышения заработной платы, прозрачности пенсионной реформы, повышения пенсий, идентификаций пенсий. Вопрос представителям профсоюзов удалось обсудить с бурятскими властями. По их словам, к нему относятся с пониманием. Но представители рабочих разных сфер надеются, что понимание перерастёт в поддержку в ряде моментов при проведении пенсионной реформы.
- Мы надеемся, что удастся повлиять на работу законодателей. Бурятское отделение профсоюзов работает в рамках всероссийского движения, сейчас проходят митинги в ряде городов в России. До 17 июля, когда Госдума будет рассматривать законопроект будет проведена масса мероприятий, - заключил Дмитрий Колмаков.
В парке собралось немало народу с флагами и плакатами. На них было написано: «Не хочу умереть на работе», «Достойный труд – справедливая зарплата», «Нянчить внуков, а не пахать!» и многое другое.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ уже проходили подобные пикеты. В воскресенье, 1 июля, на массовый пикет в парке «Юбилейный» пришли порядка 5-7 человек, также на месте работала полиция и несколько фотографов. В середине июня прошли одиночные пикеты в нескольких точках города.
Правительство РФ уже внесло в Госдуму пакет законопроектов по пенсионной реформе. Предполагается увеличение пенсионного возраста граждан РФ у женщин сразу на 8 лет – с 55 лет до 63-х, у мужчин – на 5 лет – с 50 до 65-ти. Происходить это будет поэтапно — если закон примут, то возраст выхода на пенсию с 2019 года будет ежегодно расти на полгода и достигнет установленных показателей к 2034 году.
В Улан-Удэ прошёл очередной митинг против повышения пенсионного возраста (фоторепортаж)
Общество, Фото:
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