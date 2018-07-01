Один из митингующих признался, что просто готовит документы для получения политического убежища в США. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с митинга
Днём в воскресенье, 1 июля, в Улан-Удэ прошёл митинг против повышения пенсионного возраста. Он состоялся в парке «Юбилейный», разрешение на него было официально получено в администрации города.
Митинг получился немногочисленным. На него вышли всего пять человек. В итоге на месте оказалось больше полицейских и фотографов.
Митингующие держали в руках плакаты с цитатой Владимира Путина 2005 года «Я против повышения пенсионного возраста, и пока я президент, такого решения принято не будет», призывами «Нет пенсионной реформе», «Путин, памаги» (орфография сохранена) и др.
Сами участники акции протеста были немногословны, отказались указать на своего организатора. Один из митингующих и вовсе признался в корыстных целях, рассказав, что просто готовит (дословно) «портфолио» для получения политического убежища в США.
Митинг окончился довольно быстро.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 25 июня в Улан-Удэ прошли одиночные пикеты, на которые не требуется специального разрешения, против повышения пенсионного возраста. Организатором акции выступили профсоюзы Бурятии: участники акции стояли с плакатами сразу в 22 точках города.
Различные акции протеста состоялись на этой неделе в десятках городах России.
Правительство РФ уже внесло в Госдуму пакет законопроектов по пенсионной реформе. Предполагается увеличение пенсионного возраста граждан РФ у женщин сразу на 8 лет – с 55 лет до 63-х, у мужчин – на 5 лет – с 50 до 65-ти. Происходить это будет поэтапно — если закон примут, то возраст выхода на пенсию с 2019 года будет ежегодно расти на полгода и достигнет установленных показателей к 2034 году.
В Улан-Удэ прошёл митинг против повышения пенсионного возраста (фото)
Общество, Фото:
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Один из митингующих признался, что просто готовит документы для получения политического убежища в США. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с митинга
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