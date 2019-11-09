Глава МВД Бурятии заявил о снижении числа преступлений

Власть, Фото: МВД по Бурятии

В том числе уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений



В Бурятии зарегистрировано снижение на 6% общего количества преступлений. Об этом заявил министр внутренних дел Бурятии генерал-майор полиции Олег Кудинов на торжественном мероприятии в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел.



- Сегодня мы регистрируем снижение на 6% общего количества преступлений. На 1,5% сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Уголовный розыск Бурятии стабильно занимает третье место среди регионов по эффективности работы. И это – благодаря слаженной работе подразделений министерства и заинтересованных ведомств, - заявил Олег Кудинов.



На мероприятии ведомственные награды за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности из рук министра внутренних дел получили руководители и сотрудники подразделений. А сам глава МВД Бурятии был награждён митрополитом Савватием епархиальной медалью Улан-Удэнской епархии священномученика Ефрема, епископа Селенгинского, II степени.

