 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Ноября

08 Ноября

Популярное

Глава МВД Бурятии заявил о снижении числа преступлений

Глава МВД Бурятии заявил о снижении числа преступлений
Власть,  Фото:МВД по Бурятии
В том числе уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений

В Бурятии зарегистрировано снижение на 6% общего количества преступлений. Об этом заявил министр внутренних дел Бурятии генерал-майор полиции Олег Кудинов на торжественном мероприятии в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел.

- Сегодня мы регистрируем снижение на 6% общего количества преступлений. На 1,5% сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Уголовный розыск Бурятии стабильно занимает третье место среди регионов по эффективности работы. И это – благодаря слаженной работе подразделений министерства и заинтересованных ведомств, - заявил Олег Кудинов.

На мероприятии ведомственные награды за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности из рук министра внутренних дел получили руководители и сотрудники подразделений. А сам глава МВД Бурятии был награждён митрополитом Савватием епархиальной медалью Улан-Удэнской епархии священномученика Ефрема, епископа Селенгинского, II степени.
МВД Бурятии преступность
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава Бурятии работает в Кижингинском районе
Глава Бурятии работает в Кижингинском районе
Власть, 09.11.2019
Алексей Цыденов осмотрит социальные объекты и откроет дорогу
В Забайкалье хотят отменить особый противопожарный режим
В Забайкалье хотят отменить особый противопожарный режим
Власть, 08.11.2019
Опубликован проект постановления об отмене режима с 15 ноября
Комитет по образованию Улан-Удэ возглавит Татьяна Митрофанова
Комитет по образованию Улан-Удэ возглавит Татьяна Митрофанова
Власть, 08.11.2019
Татьяна Митрофанова вступит в должность со следующей недели
Алексей Цыденов: «В перспективе мост через Селенгу будет»
Алексей Цыденов: «В перспективе мост через Селенгу будет»
Власть, 08.11.2019
Строительство третьего моста через Уду начнётся в этом году, заверил глава Бурятии
Следственный комитет не стал возбуждать дело ни на Мархаева, ни на РЕН ТВ
Следственный комитет не стал возбуждать дело ни на Мархаева, ни на РЕН ТВ
Власть, 08.11.2019
Следователи не нашли в действиях Мархаева и журналистов РЕН ТВ нарушений
В пресс-службе мэрии Улан-Удэ новый руководитель
В пресс-службе мэрии Улан-Удэ новый руководитель
Власть, 08.11.2019
Игорь Шутенков вернул прежнюю схему работы пресс-служб
В Улан-Удэ определились с новым ректором ВСГИК
В Улан-Удэ определились с новым ректором ВСГИК
Власть, 07.11.2019
Елена Перова обошла Людмилу Максанову
Мэрия Улан-Удэ подарила епархии 100 тысяч на колокол
Мэрия Улан-Удэ подарила епархии 100 тысяч на колокол
Власть, 07.11.2019
Улан-Удэнская и Бурятская епархия отпраздновала 10-летие
Улан-Удэ передал мусоросортировочные станции республике
Улан-Удэ передал мусоросортировочные станции республике
Власть, 07.11.2019
Общая стоимость имущества составила более 390 млн рублей
Мордовской: «Со мной могут работать только порядочные люди»
Мордовской: «Со мной могут работать только порядочные люди»
Власть, 07.11.2019
Зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской требует «не снижать, а наращивать» темп
«Мы не делим пожары на «свои» и чужие»: В Бурятии подвели итоги сезона
«Мы не делим пожары на «свои» и чужие»: В Бурятии подвели итоги сезона
Власть, 07.11.2019
В этом году пожароопасный сезон был особо тяжёлым
Глава Бурятии работает в Бичурском районе
Глава Бурятии работает в Бичурском районе
Власть, 07.11.2019
Алексей Цыденов посетит ряд социальных объектов

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^