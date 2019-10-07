Мэр Улан-Удэ проинспектировал ход работ в сквере «Кристалл»

Благоустройство сквера на Стеклозаводе продолжается в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
На реконструкцию и благоустройство сквера «Кристалл» - большой общественной территории на Стеклозаводе, выбранной голосованием жителей, выделено 35 миллионов 506 тысяч рублей. Сюда входит обустройство тротуаров, велодорожек, асфальтирование парковок, баскетбольная площадка, скульптурная композиция «Сердце Стеклозавода», площадка для массовых мероприятий, центральная входная группа с подсветкой, сцена, пандусы, монтаж торшерного освещения, устройство ограждения, монтаж автоматической поливочной системы. В плане – большая детская и спортивная площадки, беседки, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В ходе осмотра хода работ мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, насколько качественно установлены бордюры, и высказал замечания подрядчику. С одной стороны бордюр оказался недостаточно закреплен.
- Делать надо качественно, на века, - подчеркнул мэр города.
Кроме того, этой осенью в будущем парке будет высажено 800 саженцев и 52 крупномерных дерева. Совет ветеранов посадит берёзовую рощу. В озеленении участвуют и депутаты горсовета Владимир Ильин и Валерий Шагжитаров вместе с активными жителями округов.
Благоустройство сквера на Стеклозаводе продолжается в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
Ответственным за строительную сферу будет бывший глава Железнодорожного района
Глава буддистов России вновь раскритиковал членов правительства Бурятии
Причиной стал некачественный ремонт дорог вокруг площади Советов
Чимит Бальжинимаев поблагодарил педагогов за «самоотверженную работу»
24 педагога в Бурятии стали победителями всероссийского конкурса лучших учителей
В 30 обращениях жителей наличие коррупционных правонарушений не подтвердилось
По оценке Хамбо Ламы, «руководство Бурятии идёт против проводимой президентом России политики»
5 октября отмечается День учителя
Регион вошёл в число победителей конкурса на федеральную финансовую поддержку
Депутат считает, что власти Северобайкальска хотят «стереть её с лица города»
Шуточное видео набирает просмотры в соцсетях
Несанкционированная свалка создавала пожароопасную обстановку
Сергею Чемезову могут установить бюст в Черемхово
«Если я выйду на площадь и тысячу раз скажу, что зарплата маленькая и надо больше, она от этого не увеличится. Для того чтобы на ситуацию влиять, надо работать, а не говорить про неё», - сказал глава Бурятии