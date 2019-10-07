Мэр Улан-Удэ проинспектировал ход работ в сквере «Кристалл»

Кроме того, этой осенью в будущем парке будет высажено 800 саженцев и 52 крупномерных дерева. Совет ветеранов посадит берёзовую рощу. В озеленении участвуют и депутаты горсовета Владимир Ильин и Валерий Шагжитаров вместе с активными жителями округов.











На реконструкцию и благоустройство сквера «Кристалл» - большой общественной территории на Стеклозаводе, выбранной голосованием жителей, выделено 35 миллионов 506 тысяч рублей. Сюда входит обустройство тротуаров, велодорожек, асфальтирование парковок, баскетбольная площадка, скульптурная композиция «Сердце Стеклозавода», площадка для массовых мероприятий, центральная входная группа с подсветкой, сцена, пандусы, монтаж торшерного освещения, устройство ограждения, монтаж автоматической поливочной системы. В плане – большая детская и спортивная площадки, беседки, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.В ходе осмотра хода работ мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, насколько качественно установлены бордюры, и высказал замечания подрядчику. С одной стороны бордюр оказался недостаточно закреплен.- Делать надо качественно, на века, - подчеркнул мэр города.