Сергей Серебренников вступил в должность мэра Братска

Торжественная церемония вступления Сергея Серебренникова в должность мэра Братска состоялась 19 сентября



На выборах 8 сентября он одержал победу с результатом 43,34%.



Серебренников дал присягу.



— Вступая в должность главы муниципального образования – мэра города Братска, торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Иркутской области, Устав города Братска, уважать, охранять и защищать интересы жителей города Братска и добросовестно выполнять обязанности мэра города Братска, - сказал он.



Комментируя событие, мэр отметил:



- Для меня, в первую очередь, это высокая ответственность по решению проблем, которые стоят перед нашим Братском. Это оценка того сложного, непростого пути, которые мы прошли за последние годы. Оценка действия программ, которые мы вместе реализовали. Это изменения в области экологии, образования, транспорта, общественных территорий, благоустройства, безопасности, экономики Братска. Это, конечно, и надежда, и уверенность в том, что позитивные изменения в нашем городе будут продолжаться.



Справка:



Сергей Серебренников родился в 1962 году в Аларском районе Иркутской области, в семье колхозников.



В 1980 году с отличием окончил техническое училище по специальности «Машинист автомобильных кранов» в Ангарске. В этом же году принят в автобазу № 1 управления автотранспорта водителем.



В 1986 году окончил автомеханический факультет Иркутского политехнического института по специальности «Инженер автомобильного транспорта». В июле 1986 года утверждён заместителем секретаря комитета ВЛКСМ Иркутского политехнического института, а через год утвержден секретарем комитета ВЛКСМ на освобожденной основе.



С 1988 года по 2005 год проходил службу в органах ФСБ России, полковник ФСБ России.



В 2005 году впервые избран мэром Братска.



В январе 2010 года назначен в администрацию Иркутска на должность вице-мэра - председателя комитета ЖКХ.



В мае 2010 года назначен на должность заместителя председателя правительства Иркутской области.



В сентябре 2010 года назначен на должность заместителя председателя правительства Иркутской области — руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.



В декабре 2013 года назначен на должность заместителя губернатора Иркутской области.



В сентябре 2014 года вновь избран мэром Братска. 8 сентября 2019-го снова выиграл выборы мэра.

