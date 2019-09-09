В Улан-Удэ озвучили окончательные итоги выборов мэра
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Игорь Шутенков набрал 52,52% голосов
Председатель республиканской избирательной комиссии Дмитрий Ивайловский сегодня на брифинге в правительстве озвучил итоги прошедших выборов мэра Улан-Удэ и депутатов городского совета. Явка составила более 34% голосов.
После 100% обработки протоколов картина не изменилась. И.о. руководителя администрации Улан-Удэ, самовыдвиженец Игорь Шутенков, которого поддерживало руководство Бурятии, набрал 52,52% избирателей. За него проголосовали 54 тысячи человек. Главный соперник, кандидат от оппозиционной партии КПРФ, иркутский сенатор Вячеслав Мархаев получил в свою поддержку 36,58% (37 тысяч голосов).
- Остальные кандидаты набрали от 1 до 2 процентов голосов. Ну что ж, они достойные из-за того, что участвовали и пытались себя реализовать. Констатируя, мы видим – первое место – Шутенков, второе – Мархаев, - подытожил председатель Избиркома Бурятии Дмитрий Ивайловский.
У представителя Коммунистической партии социальной справедливости - гендиректора ООО «Газета «Улан-Удэ» Батодалая Багдаева - 2,41% голосов. Выдвинутый региональным отделением партии «Гражданская платформа» заместитель мэра Алексей Хандархаев набрал 2,04%, кандидат от отделения партии «Справедливая Россия» - замгендиректор управляющей компании «Родной город» Геннадий Бадмаев - 1,65%, а представитель регионального отделения ЛДПР (специалист аппарата фракции) Николай Чимитов - 1,37%.
Всенародные выборы мэра Улан-Удэ состоялись впервые за 12 лет. В последний раз они проходили ещё в 2007-м и были отменены после того, как мэр Геннадий Айдаев победил с большим трудом. Александр Голков, бывший мэром города с 2012 по 2019 годы, избирался на этот пост в узком кругу депутатов горсовета.
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